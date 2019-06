Westfalenstraße 8: Seit 2003 wohnt dort niemand mehr, Ende August soll das Gebäude verschwunden sein. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Gut 16 Jahre sind es jetzt. So lange hat schon kein Mensch mehr in diesem Gebäude gelebt, das langsam vergammelte. Wie so viele Gebäude im Wollepark. Doch auch dieses düstere Kapitelchen in dem an Problemen nicht gerade armen Quartier wird nun angegangen.

Aktuell sind 15 Mitarbeiter des Abrissunternehmens Bodo Freimuth damit beschäftigt, die Schadstoffe aus den Innenräumen zu beseitigen. Holzreste türmen sich schon auf dem Grundstück, Metallstrebenberge erheben sich, weiter hinten stapeln sich Polster von Sesseln und Sofas. Ganz aktuell geht es um asbesthaltige Baustoffe: der Kleber unter dem Teppich und unter der Dachpappe, die Isolierung der Außenwände. Alles muss separat entsorgt werden. In drei Wochen aber, wenn die ganze Handarbeit erledigt ist, werden die großen Maschinen angreifen und den Koloss platt machen.

Rund 1500 Tonnen Beton werden dann aus dem Stadtbild verschwinden, Lastwagen für Lastwagen abtransportiert, zerkleinert und als Baustoff im Straßenverkehr wieder verwendet, erklärt Lüder Steinberg, einmal mehr Leiter auf einer Abriss-Baustelle in Delmenhorst. Er hat Wollepark-Erfahrung, schon die Blöcke Am Wollepark 1 bis 5 inklusive dem kleinen Parkhaus hat er begleitet. Und den Abriss des City-Parkhauses. Und die Entsorgung der Pultern-Ruine. Es gab viel zu tun in den vergangenen Jahren in Delmenhorst. Zumindest für Abrissunternehmen. „Ich gehe davon aus, dass wir Ende August mit dem Abriss fertig sein werden“, sagt Steinberg. Vielleicht ein bisschen später, als von der Stadt erhofft. Andererseits wird es mit der Neunutzung des Grundstückes neben dem Nachbarschaftsbüro sowieso noch eine Weile dauern.

Die Politik wünscht sich, auf der Fläche eine neue Kindertagesstätte zu bauen. Die Verwaltung hatte dafür eigentlich einen Teil des freien Grundstücks zwischen Stedinger Straße und Am Wollepark vorgesehen. Aber das gefiel der Mehrheit des Rates nicht, die das Projekt auf Eis legte. Und eben jetzt diesen neuen, rund 2200 Quadratmeter großen Standort in Spiel brachte. „Wir schaffen hier neue Dinge, wir bauen eine gute soziale Infrastruktur auf“, sagt Oberbürgermeister Axel Jahnz. „Wir bauen im Wollepark eine neue Kindertagesstätte, weil wir hier eine Zukunft sehen. Wir wollen das Quartier insgesamt aufwerten.“

Bis die Stadt das Grundstück Westfalenstraße 8 in Besitz nahm, musste sie sehr geduldig sein. Um das Gebäude unattraktiv zu machen, legte sie im November 2011 eine Abrissverfügung auf die Immobilie, was ein Jahr später nach der Klage des Gebäudeverwalters richterlichen Segen fand. Der US-amerikanische Finanzgigant Hudson Advisors wollte sich damit nicht zufrieden geben, ging in die Berufung. Im September 2015 einigten sich beide Parteien schließlich und die Abrissverfügung blieb bestehen. Parallel stand das Objekt seit einigen Jahren auf der Liste der Zwangsversteigerungen, im Dezember 2015 kam es schließlich unter den Hammer.

Abrisskosten in Höhe von 700.000 Euro

In einem spektakulären Bietergefecht schnappte schließlich ein Unternehmer das Gebäude der Stadt weg, für unfassbare 200.000 Euro. Und obwohl der neue Besitzer mehrmals seitens der Stadt mit Zwangsgeldern belegt wurde, ging der Abriss nicht voran. Im Vorjahr kaufte die Stadt ihm das Gebäude schließlich ab: für 79.000 Euro. Schon 2017 hatte sie den Kiosk an der Westfalenstraße erworben, übrigens für 130.000 Euro. Nun kommen noch rund 700.000 Euro für den Abriss dazu, die teils aus Fördermitteln zum Stadtumbau kommen.

Drei Großprojekte stehen der Stadt im Rahmen der Wollepark-Aufwertung noch bevor. Das Erste ist sie bereits angegangen, die Gebäude Am Wollepark 13 und 14 hat sie für 950.000 Euro gekauft. Eins der Häuser steht bereits seit Jahren leer, in dem anderen werden just Gespräche mit Mietern geführt, um für sie neue Wohnungen zu finden. Sind die Häuser leer, sollen auch sie abgerissen werden. Dann geht es um die Nachbarblöcke Am Wollepark 11 und 12.

Die Stadt will auch diese Häuser kaufen. „Wir sind gesprächsbereit“, betont Jahnz. Er wartet auf ein Angebot der Eigentümer. Im November 2017 hatte die Stadt die Gebäude zwangsräumen lassen, weil nach dem Gas- und Wasserstopp die Bewohnbarkeit nicht mehr gegeben war. Der dritte große Schritt, der noch aussteht, ist die Neugestaltung des eigentlichen Parks, der, im Zentrum der Hochhäuser gelegen, dem gesamten Quartier einst den Namen gab und daran erinnert, dass die Besitzer der Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei dort ihren privaten Landschaftspark hatten anlegen lassen.

Ach ja, noch etwas gehört zum Auftrag des Abrissunternehmens: Der Zaun, der den Nachbarschaftsgarten eingrenzte, soll versetzt werden. Auf die Brachfläche an der Stedinger Straße. Damit es mit dem Gärtnern im Wollepark weitergehen kann.