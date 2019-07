Zurzeit tummeln sich unter anderem Hasen auf der ehemaligen Delmod-Fläche in Deichhorst. Der Bebauungsplan wurde jetzt erst öffentlich ausgelegt. (Janina Rahn)

Die Trockenheit hat den Gräsern zugesetzt, gelblich-braun sieht der Bewuchs auf der Fläche aus, auf der einst Röcke und Blusen unter dem Label Delmod genäht wurden. Zwei Hasen hoppeln über das trockene Feld. Die Bebauung des ehemaligen Industrieareals ist eines der Prestige-Projekte der Stadt, doch seitdem die Abrissarbeiten im Herbst 2018 beendet sind, passiert dort einmal mehr nichts. Dabei betont die Stadt stets, wie wichtig es sei, schnell neuen Wohnraum zu schaffen. Vor allem Einfamilienhäuser.

Aktuell ist seitens der Verwaltung geplant, dass mit der Erschließung des Geländes – Baustraßen und Versorgungsleitungen – im kommenden Jahr begonnen wird. Als erstes müssen aber im Winterhalbjahr Fällarbeiten erledigt werden. Auf die Frage, warum dies nicht direkt während der Abrissarbeiten der alten Fabrik geschah, antwortet der zuständige Fachbereichsleiter der Verwaltung, Fritz Brünjes: „Weil die Rechtsgrundlage, der Bebauungsplan, noch nicht beschlossen und rechtskräftig ist.“

Nur dürfte die Rechtsgrundlage auch im Winterhalbjahr sehr wahrscheinlich noch nicht vorliegen. Denn erst seit dem 19. Juli hat die Stadtverwaltung den entsprechenden Bebauungsplan 363 „Südlich Delmodstraße“ öffentlich ausgelegt. Bis zum 19. August können nun alle Interessierten Einwendungen und Anregungen zu dem geplanten Projekt abgeben. Auch wenn es einen großen Konsens gab, dass an der Stelle ein neues Wohnquartier entstehen soll, ist es nicht unwahrscheinlich, dass aufgrund der Einwendungen noch eine zweite Auslegung nötig wird. Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan hat der Verwaltungsausschuss übrigens am 20. Juni gefasst. Am 20. Juni 2018.