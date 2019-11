Jan Harpstedt, also der Triebwagen T121, zuckelte 1994 erstemals ganz bis nach Lemwerder. (DHEF)

Niedersachsens Sozialminister Walter Hiller (SPD) war nach Delmenhorst gekommen, um eine Festrede zu halten. Anlass war die Einweihung des Wohnheims an der Fichtenstraße, das von der Stiftung Kloster Blankenburg mit Unterstützung des Landes Niedersachsen, der Stadt Delmenhorst und des Landkreises Wesermarsch für die Betreuung psychisch behinderter Männer und Frauen gebaut worden ist. Träger des Langzeitwohnheims ist der Bezirksverband Oldenburg, der in Delmenhorst auch das Gut Dauelsberg unterhält. Der Minister bezeichnete das Wohnheim als einen Ausgangspunkt für die Eingliederung in die Gesellschaft. Der Aufenthalt in dem Haus solle die Betroffenen stabilisieren, damit sie neuen Mut fassen, um ein eigenständiges Leben führen zu können. In dem neuen Domizil gibt es drei Wohnbereiche mit zwei Einheiten für jeweils fünf Bewohner; dabei sei Wert darauf gelegt worden, den im negativen Sinne üblichen Heimcharakter zu vermeiden, wie Architekt Manfred Oesterlau erläuterte. Das Gebäude selbst sollte nicht getrennt stehen, sondern in der Nähe der Straße, der Nachbarn und der Stadt. Nach der Einweihung an der Fichtenstraße ging es für Sozialminister Walter Hiller weiter zum Bürgermeister-Jordan-Heim, dort wurde die abgeschlossene Sanierung des Hauses gefeiert. (24. November 1994)



Ein Meilenstein in der Geschichte des 1856 gegründeten Delmenhorster Turnvereins (DTV): Seit dem 21. November steht mit Renate Bartschat zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des größten Sportvereins der Stadt. Ihre Wahl ist zugleich auch für ganz Delmenhorst historisch, denn eine weibliche Vereinsvorsitzende gab es im Delmenhorster Sport bisher noch nicht. Das Wahlergebnis der 142 Stimmberechtigten auf der DTV-Jahreshauptversammlung war eindeutig: Renate Bartschat, sie war bisher zweite Vorsitzende des Vereins, wurde bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen zur Vorsitzenden gewählt. Sie ist damit Nachfolgerin von Hans-Jürgen Stoll, der den DTV 19 Jahre lang geleitet hatte. Stoll wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und erhielt zur Erinnerung und als Dank eine goldene Taschenuhr. (23. November 1994)



Für viele Freunde der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) ging jetzt ein Traum in Erfüllung: Erstmals befuhr ihr „Jan Harpstedt“, der Triebwagen T121, die Strecke von Delmenhorst über Deichhausen und Altenesch nach Lemwerder. Zu den zahlreichen Gästen der in Harpstedt gestarteten Premierenfahrt gehörten auch Landrat Hermann Bokelmann, Oberkreisdirektor Wolfgang Haubold, Samtgemeindedirektor Dieter Claußen und Lemwerders Gemeindedirektor Jürgen Werder. Am Ziel an der Weser begrüßte der Bürgermeister der Gemeinde Lemwerder, Jochen Beckmann, die Bummelzugreisenden. Der Eröffnungsfahrt waren fast zweijährige Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG vorausgegangen, der die Strecke nach Lemwerder gehört. Bis 1962 unterhielt die damalige Bundesbahn auf dem Schienenstrang zur Weser einen Personenverkehr, der hauptsächlich von Werftarbeitern genutzt wurde. Von 1963 bis 1966 hatte dann schon einmal die DHE die Strecke genutzt, allerdings nur für den Güterverkehr. Die neun Kilometer lange Verbindung zwischen Delmenhorst und Lemwerder ist noch von der Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn geplant worden. Am 1. November 1922 wurde sie eingeweiht. Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde planen für das kommende Jahr einen Pendelverkehr zwischen Heiligenrode, Delmenhorst-Süd und Lemwerder. (28. November 1994)



Ein vor vier Jahren für die Hasberger Feuerwehr angeschafftes Tanklöschfahrzeug gab den Anstoß. Das gute Stück passte damals nicht in die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses. Ein Anbau musste her. Jetzt ist dieser Erweiterungsbau fertig und der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen in einer kleinen Feierstunde offiziell übergeben worden – mit zwei normgerechten Fahrzeugeinstellplätzen. Außerdem befinden sich in dem Anbau ein für Männer und Frauen getrennter Sozialbereich sowie ein Büro für die Wehrleitung. Den Dachraum wollen sich die Hasberger Wehrleute selbst ausbauen und dort einen Lehr- und Aufenthaltsraum einrichten, den übrigens der Hasberger Ortsrat immer mal wieder als Tagungsraum nutzte.. (26. November 1994)



Auf Kreisebene gibt es sie schon – und jetzt also auch direkt am Ort: In Ganderkesee wurde die örtliche Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU gegründet. Den Vorsitz übernahm Hans-Heinrich Hubmann, er ist zugleich Kreis-Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union, sein Stellvertreter wurde Werner Fleischer, und das Amt des Schriftwartes übernahm Sebastian Rigbers. (23. November 1994)

In Ganderkesee gehen die Lichter nun doch nicht früher aus. Der Straßen- und Wegeausschuss des Gemeinderates hat jetzt einstimmig den Vorschlag der Gemeindeverwaltung gekippt, die Straßenlaternen täglich mehr als eine Stunde weniger leuchten zu lassen. Durch diese Maßnahme hatte sich das Rathaus Einsparungen von jährlich rund 30 000 Mark ausgerechnet. Der Vorschlag hatte in der Gemeinde rege Diskussionen ausgelöst. Er sah im Einzelnen vor, die Straßenbeleuchtung erst um 5.15 Uhr statt wie bisher 5 Uhr einzuschalten und bereits um 23.30 Uhr statt 0.30 wieder auszuschalten, sonnabends sollte es aber bei 0.30 Uhr bleiben. Vom 9. Mai bis 2. August wollte die Verwaltung laut Vorlage sogar völlig auf die Straßenbeleuchtung verzichten. Jetzt bleibt alles, wie es ist. (24. November 1994)



