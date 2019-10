November der Erinnerung

Das Bild, das der Wildeshauser Künstler Hartmut Berlinicke von der einstigen Synagoge der Huntestadt gemalt hat, ist natürlich auch Teil der Ausstellung. (Familie Berlinicke)

Einer guten Tradition folgend hat der Arbeitskreis für Demokratie und Toleranz im Präventionsrat Wildeshausen auch in diesem November wieder eine Veranstaltungsreihe organisiert, die nicht nur an die Reichspogromnacht vor inzwischen 81 Jahren erinnern soll, sondern ganz konkret daran, dass auch in Wildeshausen jüdische Familien gedemütigt, verfolgt und zum überwiegenden Teil auch ermordet worden sind. „Insbesondere mit Blick auf den jüngsten Anschlag in Halle halte ich es für sehr wichtig, diese Erinnerungskultur lebendig zu halten, damit sich Dinge aus der Vergangenheit nicht wiederholen“, betonte Bürgermeister Jens Kuraschinski bei der Vorstellung des Programms. „Erneut haben wir bewusst verschiedene Formate von der Lesung über eine Ausstellung bis hin zum Film gewählt, um möglichst verschiedene Interessenkreise anzusprechen“, erklärte Majken Hjortskov aus dem Arbeitskreis.

Im Mittelpunkt steht eine Ausstellung des Wildeshauser Künstlers Hartmut Berlinicke, die vom 4. bis zum 22. November auf sämtlichen Etagen des Wildeshauser Stadthauses zu sehen sein wird. „Gezeigt werden Werke, die insbesondere im interreligiösen und interkulturellen Kontext stehen“, kündigte Hjortskov an. Berlinicke, der 1942 in Berlin geboren wurde und 1968 eine Galerie in Wildeshausen eröffnete, war viele Jahre an verschiedenen Schulen in der Kreisstadt als Religionslehrer und Kunsterzieher tätig. Mit seiner Frau Maria hat er die Galerie bis zu seinem unerwarteten Tod im März 2018 über 50 Jahre lang geleitet. So ist die Ausstellung auch in enger Zusammenarbeit mit der Familie Berlinickes kuratiert worden.

Den Auftakt macht bereits an diesem Mittwoch, 23. Oktober, der Kinofilm „Der letzte Jolly-Boy“, den das Lili-Servicekino um 20 Uhr zeigt. Der Film begleitet den 97-jährigen Leon Schwarzbaum, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebt hat, über drei Jahre. Eigentlich hatte Schwarzbaum Sänger werden wollen und spielte vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in der Band „Die Jolly-Boys“. Gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer Hans-Erich Viet begibt er sich nun erneut auf die Spuren seiner deutsch-polnischen Vergangenheit – von der Heimatstadt Kattowitz über das Ghetto Bedzin, die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald bis zum Prozess gegen den SS-Wachmann Reinhold Henning im Jahr 2016, in dem Schwarzmann als Nebenkläger auftrat.

Da der 9. November in diesem Jahr auf einen Sonnabend fällt, findet der traditionelle „Erinnerungsgang“ mit Jugendlichen in diesem Jahr bereits am Freitag, 8. November, um 14.30 Uhr statt. „Die Synagoge an der Huntestraße wurde aber nicht in dieser Nacht, sondern erst zwei Nächte später zerstört“, weiß Kuraschinski zu berichten. So hätte die SA damals eigenhändig Leute aus Oldenburg geschickt, die das Gebäude erst in Brand gesteckt hätten und später noch versucht hätten, es mit einem Trecker einzureißen. Im Anschluss an den Gang folgt um 16 Uhr eine Gedenkstunde auf dem jüdischen Friedhof an der Delmenhorster Straße. Außerdem werde ein Gruppe von Hauptschülern die in der Huntestadt verlegten „Stolpersteine“ putzen, kündigte Kuraschinski an.

Schriftsteller Kolja Mensing liest am Sonnabend, 16. November, um 20 Uhr in der Galerie Berlinicke (Harpstedter Straße 23) aus seiner biographischen Erzählung „Fels“, in dessen Mittelpunkt die Erinnerungen von Mensings Großmutter stehen. Der Autor war bereits 2012 zu Gast in Wildeshausen: Stellte er damals sein Buch „Legenden der Väter“ vor, so hat er nun nach gründlicher Recherche ein weiteres Kapitel seiner eigenen Familiengeschichte rekonstruiert. „Fels“ erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie im frühen 20. Jahrhundert, zu der auch der Viehhändler Albert Fels gehört. „Beinahe vergisst man bei der Lektüre, dass dieses Buch als ein Sachbuch angelegt ist, denn ‚Fels’ erzählt trotz der Nüchternheit von zutiefst bewegenden menschlichen Dingen“, urteilte ein Kritiker. Und es führe vor, dass der Mensch in seinen Erinnerungen immer auch dazu neige, Dinge zu verklären oder zu vereinfachen. Die Lesung veranstaltet der Arbeitskreis in Kooperation mit dem Kulturkreis Wildeshausen.