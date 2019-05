Im vergangenen Jahr musste ein großes Polizeiaufgebot am Vatertag einen Krawall vor der Gaststätte Menkens in Hoykenkamp schlichten. Damit sich diese Szenen nicht wiederholen, haben Polizei und Gastwirt nun ein Sicherheitskonzept erarbeitet. (Nonstop News)

Ein heftiger Krawall auf offener Straße hat im vergangenen Jahr die Partystimmung am Himmelfahrtstag in der Gaststätte Menkens in Hoykenkamp erheblich getrübt. Ende dieses Monats, am 30. Mai, steht nun der nächste Vatertag bereits wieder vor der Tür. Damit sich die Vorkommnisse des Vorjahres nicht wiederholen, haben sich die Gemeinde, die Polizei und Gastwirt Gerhard Menkens an einen Tisch gesetzt und ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung erarbeitet. So bereitet sich die Polizei etwa darauf vor, von vornherein mit einem deutlich stärkeren Aufgebot sichtbar vor Ort zu sein.

Außerdem wird die Grünfläche neben dem Parkplatz, die im vergangenen Jahr noch Schauplatz wilder Partys gewesen ist, eingezäunt und ist ausschließlich dafür reserviert, dass dort Gäste ihre Autos abstellen können. Auch der Parkplatz direkt vor der Gaststätte wird keine öffentliche Partyzone mehr sein, sondern ausschließlich Abstellbereich für Fahrräder. Das Geschehen auf dem Parkplatz werde ab den Mittagsstunden zudem mit Kameras überwacht.

„Bereits auf dem Parkplatz wird es erste Kontrollen geben“, erklärt Gastwirt Gerhard Menkens. Außerdem sollen die Gäste aufgefordert werden, sich zügig in den Gartenbereich zu begeben. Ist der Sommergarten voll und ausgelastet, sind die Ordner angewiesen, die Parkfläche zu schließen und bis auf Widerruf keine weiteren Gäste mehr einzulassen. „Es wird nicht gestattet sein, auf dem Radweg auszuharren und Party zu machen“, betont Menkens.

Auch die Polizei kündigt an, die Vatertags-Kontrollen im Landkreis Oldenburg in diesem Jahr deutlich auszuweiten. Dies gelte nicht nur für die Gaststätte Menkens, sondern für den gesamten Landkreis Oldenburg. „Der Bereich zwischen der Stadt Delmenhorst und der Gemeinde Ganderkesee bildet aber ganz gewiss einen Einsatzschwerpunkt“, erklärt Polizeisprecher Albert Seegers und spricht von einem „Null-Toleranz-Konzept mit relativ niedriger Eingriffschwelle“. Dies bedeute jedoch nicht, den Vatertagspartys komplett einen Riegel vorzuschieben: „Wir unterstützen friedliche Feiern, aber jegliche Aggressivität und Gewalt werden wir konsequent unterbinden“, skizziert er die zentrale Strategie der Ordnungshüter.

Vor einem Jahr waren zunächst zehn bis 15 Menschen, teils stark betrunken, auf der Schierbroker Straße vor der Gaststätte aneinandergeraten. Als die ersten Beamten vor Ort eingetroffen waren, sahen sie sich einer aggressiven und aufgeheizten Menschenmenge gegenüber. In der Folge wurden die Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen und beschimpft. Selbst die Rettungskräfte wurden teilweise daran gehindert, ihrer Arbeit nachzugehen und Verletzten zu helfen.

Die Polizisten griffen schließlich zu Schlagstock und Reizgas, um die Lage zu beruhigen. Die Bereitschaftspolizei Bremen kam zum Einsatz, ebenso Polizeihunde. Ein Polizist trug bei dem Einsatz eine Schürfwunde davon, außerdem ging die Heckscheibe eines Streifenwagens kaputt. Nachdem es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Gruppen der Feiernden gekommen war, hatten die Ordnungshüter die Veranstaltung nach Rücksprache mit den Organisatoren schließlich aufgelöst.

Dass es auch anders geht, haben die Gäste übrigens am 1. Mai bewiesen: „Wir hatten viele junge Leute auf dem Festplatz und auch abends im Festzelt. Die Menschen haben ausgelassen gefeiert und mächtig Party gemacht. Ohne Scherben, ohne Streit, ohne mitgebrachte Getränke. Es gab keine aggressive Stimmung, es war echt toll. Ein großes Kompliment an die Jugend“, sagt Gerhard Menkens. Und hofft, dass der Himmelfahrtstag dieses Jahr genauso friedlich ablaufen wird.