So stellen sich die Architekten das neu gestaltete Bürgerbüro im Ganderkeseer Rathaus vor. Am 19. August sollen die Arbeiten beginnen. (illustration: Labrenz & Labrenz)

Ganderkesee. Bereits im Sommer 2012 hat die Ganderkeseer Gemeindeverwaltung von einer „längst überfälligen“ Sanierung des Bürgerbüros, also des Eingangsbereichs im Rathaus, gesprochen. „Das war eines der ersten Projekte, um die ich mich als Fachdienstleiter Bürgerbüro kümmern sollte“, erinnert sich Christian Hallanzy. Allein die Realisierung des Vorhabens hat sich dann doch ein wenig verzögert: um ziemlich genau sieben Jahre nämlich. Nun aber sollen die Arbeiten am Montag, 19. August, tatsächlich starten.

Nach Auskunft von Gemeindesprecher Hauke Gruhn wird der Betrieb während der rund zweiwöchigen Bauphase zwar weitgehend aufrechterhalten, Besucher müssen jedoch mit einigen Einschränkungen rechnen. So könne das Rathaus in dieser Zeit nicht durch den Haupteingang betreten werden. Geöffnet bleiben der Eingang des Solitärgebäudes (Sitzungssäle) und der Eingang auf der Rückseite des Rathauses. Das Foyer wird durch die Glastüren dann nur bis zum Fahrstuhl begehbar sein. Ein Notausgang an der Rückseite des Rathauses werde zum Eingang für das Bürgerbüro umfunktioniert. Dort soll auch provisorisch eine Rampe für Rollstuhlfahrer installiert werden.

„Die Kriterien an das umgestaltete Bürgerbüro sind seit 2012 weitgehend gleich geblieben“, erklärt Hallanzy. Dennoch hatte sich die Gemeinde im vergangenen Jahr entschieden, die Arbeiten noch einmal neu auszuschreiben. Aus dem Architektenwettbewerb ist schließlich das Hatter Büro Labrenz und Labrenz als Sieger hervorgegangen.

Ein neues Beleuchtungskonzept soll künftig dafür sorgen, dass der Empfangsbereich nach dem Umbau deutlich heller gestaltet sein wird. Große Lichtflächen würden den Eingangsbereich insgesamt freundlicher und einladender erscheinen lassen. Der rundlich geschwungene und in den Raum hineinragende Empfangstresen ersetzt den nicht barrierefreien und bereits beschädigten dunklen Vorgänger. Weiterhin wird es nach dem Umbau zwei Empfangspunkte geben: Einer davon ist unterfahrbar und kann somit auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Hinzu kommt eine zentrale und übersichtliche Informationswand. Die Wartezone will die Verwaltung in diesem Zuge in den Lichthof verlegen.

Ein etwas separierter Arbeitsplatz steht für diskretere Gespräche zur Verfügung und soll vornehmlich Anliegen aus dem Bereich Soziale Hilfen vorbehalten sein. „Hieraus ergibt sich der Vorteil, dass sämtliche Anmeldungen/Anliegen an der Information abgewickelt werden können und kein weiteres Büro im genannten Fachdienst für die Anmeldung vorgehalten werden muss“, hatte die Verwaltung bei der Beratung in den politischen Gremien argumentiert.

Rund 70 000 Euro wird die Umgestaltung des Bürgerbüros kosten – 25 000 Euro davon rein investive Mittel sowie weitere 45 000 Euro, die als Vermögenswerte in den Ergebnishaushalt einfließen. Das geht aus der entsprechenden Vorlage der Verwaltung hervor, die der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen hat. Ursprünglich war die Maßnahme sogar schon einmal mit 88 000 Euro veranschlagt gewesen. Dass es jetzt billiger wird, hat unter anderem damit zu tun, dass einige Aspekte der Planung in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind. So hat das Rathaus etwa zwischenzeitlich ein neues Wegweisesystem erhalten.

In den vergangenen Jahren hatte es stets geheißen, dass die Investitionen für Schulen und Kindergärten dringlicher gewesen seien. Dann habe es wieder Engpässe bei den Handwerkern sowie terminliche Schwierigkeiten gegeben, weil das Bürgerbüro insbesondere im Vorfeld von Wahlen gebraucht worden sei, sagt Hallanzy: „An mir lag es nicht.“

Nun aber sollen die Arbeiten schnell erledigt werden. Bereits am Mittwoch, 4. September, plant die Verwaltung nach den Worten des Fachdienstleiters die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Bürgerbüros.