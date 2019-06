Der A-Trakt der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen an der Feldstraße präsentiert sich seit den 1960er-Jahren weitgehend unverändert. Nun soll das Gebäude umfangreich saniert werden. Die Kreisverwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Nachdem die Berufsbildenden Schulen (BBS) Wildeshausen vor einigen Wochen gerade die Einweihung ihres frisch renovierten E-Trakts feiern konnten, steht mit der Modernisierung des A-Trakts nun der nächste große Sanierungsabschnitt ins Haus. „Mit Ausnahme der Aula, die 2009 renoviert worden ist, befindet sich das Gebäude noch weitgehend im Zustand der 1960er-Jahre“, erläuterte Ludger Krone, Bauexperte des Schulamtes, nun im Schul- und Kulturausschuss des Landkreises Oldenburg. So beschlossen die Politiker dann auch einstimmig, das rund 6,3 Millionen Euro teure Vorhaben in Angriff zu nehmen. Unter anderem sollen die Dächer, die Fenster sowie der Innenbereich modernisiert werden.

In den Jahren 2013 und 2014 hatte die Kreisverwaltung erstmals ein Sanierungskonzept für den A-Trakt erstellt. Geschätztes Kostenvolumen damals: etwa 4,2 Millionen Euro. Dass die Arbeiten nun mehr als 2,1 Millionen Euro teurer werden, hat natürlich Gründe. 2017 etwa hat sich ein Student im Rahmen einer Bachelorarbeit eingehend mit dem Projekt befasst, hat den Bauzustand des Gebäudes sowie die sich aus einer Sanierung ergebenden Kosten konkret ermittelt. Dabei kam er auf eine Summe, die 420 000 Euro über der ursprünglich geschätzten lag. Hinzu komme ein um etwa 16 Prozent gestiegener Baupreisindex, erklärte Krone den Politikern. Weitere Preissteigerungen von je 500 000 Euro würden sich schließlich daraus ergeben, dass die Baunebenkosten in der ursprünglichen Kalkulation noch nicht enthalten gewesen seien. Zudem baue der Landkreis inzwischen in neue öffentliche Gebäude standardmäßig eine dezentrale Lüftung ein.

Demgegenüber hat die Kreisverwaltung aber auch Einsparvorschläge mit einem Volumen von 450 000 Euro erarbeitet. So schlug Krone vor, auf den vorgesehenen Austausch des Klinkers zu verzichten, sondern stattdessen die Steine neu zu verankern und die Hohlräume zu füllen. Die neuen Lüftungsgeräte seien in der Lage, den Verzicht auf die Dämmung zu kompensieren. Weiterhin seien zwei zusätzliche Büroräume im Dachgeschoss nicht unbedingt notwendig. Eine größere Diskussion entspann sich um die Frage nach einem zweiten Aufzug, den sich die Schule dringend wünscht. Zurzeit landen Nutzer des Aufzugs nämlich in einem Unterrichtsraum im dritten Obergeschoss. Hier sehen die aktuellen Pläne vor, den entsprechenden Raum etwas zu verkleinern und einen zusätzlichen Flur einzuziehen, um einen Zugang vom Fahrstuhl in die Aula zu ermöglichen.

Doch der Einbau eines zweiten Fahrstuhls würde einen erheblichen Mehraufwand bedeuten: So müsste das komplette Haupttreppenhaus abgerissen und neu errichtet werden, erläuterte Krone. Geschätzte Mehrkosten: etwa 250 000 Euro. Eine Rechnung, die sich Hilko Finke (Grüne) allerdings so nicht erschloss. „Die Umgestaltung des Flurs kostet ja auch Geld. Und auf die könnte man mit dem zusätzlichen Aufzug verzichten.“ Wie groß die Differenz ist, vermochte die Kreisverwaltung in der Sitzung aber nicht zu beantworten und will die Antwort im Kreisausschuss, der am Montag tagt, nachliefern. Dort soll dann über den Fahrstuhl auch abschließend entschieden werden.

„Wir sollten Fakten schaffen, die uns die nächsten 25 Jahre lächeln lassen“, warb BBS-Lehrer und Ausschuss-Mitglied Christoph Pauli dafür, noch einmal darüber nachzudenken, „ob die Einsparungen wirklich so kriegsentscheidend sind“. So verwies er etwa auf die hohen Temperaturen in den zum Innenhof gelegenen Räumen: „Jedes Grad mehr macht den Unterricht dort schwieriger“, erklärte er und plädierte „für so viel Dämmung wie möglich“. Auch der zweite Aufzug sei keineswegs ein Luxusobjekt, sondern vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit zwingend erforderlich. So könnte die Aula künftig etwa für Kulturveranstaltungen genutzt werden. „Barrierefreiheit ist nicht, den Lastenaufzug zu suchen“, sagte Pauli.

„Die neuen Lüftungsgeräte werden ihren Dienst tun, die Unterrichtsqualität wird am Ende 100 Prozent betragen“, versicherte Landrat Carsten Harings. Arnold Hansen (Freie Wähler) meinte, man solle „die Dinge, die wirklich erforderlich sind, von denen trennen, die einfach nur schön sind“.

Die Sanierung soll bereits in den Herbstferien 2019 starten und könnte im Idealfall schon 2022 abgeschlossen sein.