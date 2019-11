Vier der einstigen Delmenhorster Herrscher liegen in den Zinnsärgen in der Grafengruft unter der Stadtkirche: Graf Anton II., seine Frau Gräfin Sibylla Elisabeth, ihre Tochter Sibylla Marie und ihr Sohn Graf Christian IX. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Da musste Stadtkirchenpastor Thomas Meyer erst mal schlucken. Der Verdruss war groß, als er hörte, dass die Politiker in den Ausschüssen für Kultur und Sport sowie Schule und Jugendhilfe in der vergangenen Woche statt der gewünschten 100 000 Euro für die Sanierung der Grafengruft lediglich 15 000 Euro im Haushalt 2020 bereitstellen wollen. „Diese Zahl ist wirklich enttäuschend“, sagte Meyer.

Allein dass das Thema genauso schnell abgehandelt wurde, wie es aufgetaucht war: Nur in einem Satz, als es um die Zuschussliste ging, ist die Grafengruft angeschnitten worden. So war es nicht wirklich ersichtlich, warum die Verwaltung empfahl, 85 000 Euro weniger als gewünscht dazuzugeben, immerhin für den größten frühneuzeitlichen Schatz, der in Delmenhorst erhalten ist. Und es wurde nicht ersichtlich, warum die Ausschussmitglieder dem Verwaltungsvorschlag einstimmig folgten, ohne sich in der öffentlichen Sitzung zu erklären.

„Wir sehen schon den Bedarf“, erklärt Bastian Ernst, Ausschussvorsitzender für Kultur und Sport, auf Nachfrage. Aber man sehe bei dem Thema auch die Kirche in der Pflicht. „Die Landeskirche ist da am Zug“, sagte er. Sollte von der Seite doch noch Geld kommen, wäre es auch durchaus denkbar, als Stadt noch mal Gespräche zu führen und eventuell nachzulegen. „Man muss da eine Lösung finden, an der beide fair beteiligt sind“, findet Ernst.

Das Problem dabei ist allerdings, dass die Landeskirche genauso argumentiert – nur andersrum. Schließlich sind es keine Bischöfe, die in der Gruft begraben liegen, sondern weltliche Herrscher, die eben zufällig auf kirchlichem Grund ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. „Es wird die ganze Zeit hin- und hergeschoben“, kritisiert der Stadtkirchenpastor, der sich vom Stadtrat eigentlich eine Initialzündung erhofft hatte. „Das hätte uns auch bei allen Gesprächen für weitere Mittel sehr geholfen, sowohl bei Stiftungen als auch bei der Landeskirche“, sagt er. Denn bei Fördermitteln von Stiftungen sei auch immer ein gewisser Eigenanteil erforderlich. Ein solches Signal sieht Meyer bei 15 000 Euro allerdings nicht. „Die Stumme jetzt hilft uns, ehrlich gesagt, kein Stück weiter.“

Der Pfarrer war sichtlich enttäuscht angesichts der deutlich geringer ausfallenden Summe, zumal die 100 000 Euro auch nur einen Teil der Gesamtkosten gedeckt hätten, die in der abgespeckten Version immer noch bei 200 000 Euro liegen. „Wenn wir mit gutem Grund 100 000 Euro beantragen und dann so eine Summe dabei rumkommt, ist das auch eine Geringschätzung gegenüber dem, was wir hier jahrelang für die Stadt und die Stadtgeschichte geleistet haben“, findet Meyer. Denn den Kampf, die Grafengruft endlich etwas ansehnlicher zu präsentieren, führt das Team von Stadtkirche und Heimatverein rund um Meyer, Johannes Mitternacht, Barbara Stolberg sowie Friedrich Hübner und Herta Hoffmann bereits seit mehreren Jahren. Bei Führungen und Veranstaltungen wurde immer wieder Geld für die Sanierung gesammelt, allerdings längst nicht genug für die Finanzierung. „Wir kommen nicht jetzt erst auf einmal mit dem Thema um die Ecke“, betont Meyer.

Als unglücklich empfindet der Stadtkirchenpfarrer auch die Art und Weise, wie mit der Entscheidung seitens der Stadt und Politik umgegangen worden ist. „Etwas mehr Transparenz wäre da gut gewesen“, findet er. Erst aus den Medien habe er von dem Beschluss aus der Haushaltssitzung gehört. Zumal in dieser, wie gesagt, auch niemand eine Begründung für den Entscheid öffentlich abgeliefert hat. „Alle Politiker betonen immer, wie wichtig ihnen das Thema ist, aber keiner will uns konkret unterstützen“, moniert Meyer, den es auch ärgert, dass nur eine einzige der Ratsfraktionen seiner mehrfachen Einladung gefolgt und sich vor Ort ein eigenes Bild von der aktuellen Situation der Grafengruft gemacht hat. „Das ist auch schon ein Zeichen“, findet Meyer, der teils nicht einmal eine Rückmeldung auf seine E-Mails erhalten habe. „Das zeigt mir, dass wir, was das Thema angeht, einfach keine Lobby haben“, sagt er.

Weil das ganze Vorhaben nicht nur viel Zeit und Energie, sondern vor allem auch Nerven der Beteiligten kostet, hat Thomas Meyer jetzt für sich entschieden, dass im kommenden Jahr Schluss sein wird. 2020 wird die Stadtkirche (wie berichtet) für rund 650 000 Euro von der Landeskirche groß saniert. Eigentlich hatte Meyer gehofft, dann in einem großen Abwasch auch die Grafengruft zu erneuern. Und an den Plänen will der Stadtkirchenpastor auch festhalten, auch, wenn die Mittel dann nicht reichen. „Wenn wir dann nur 50 000 Euro auf dem Tisch liegen haben, dann wird eben nur das gemacht, was damit möglich ist“, erklärt er. Einen Ausstellungsraum mit Informationstafeln soll es in jedem Fall geben. „Und der Zugang wird dann eben so bleiben müssen, wie er ist“, sagt Meyer. Sprich: Die schmale, steile Treppe wäre weiterhin der einzige Weg, die Gruft zu erreichen, einen breiteren Zugang geschweige denn einen Lift wird es aus Kostengründen nicht geben. „Es wird definitiv nach der Wiedereröffnung der Stadtkirche keine weitere Baumaßnahme umgesetzt“, sagt er. Stattdessen wolle man sich wieder anderen Dingen zuwenden und mit der neu gestalteten Kirche durchstarten. „Wir haben so viel Energie in dieses Projekt gesteckt, jetzt ist Feierabend.“



Eine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit wird übrigens der Rat in seiner Haushaltssitzung – gleichzeitig der letzten Sitzung in diesem Jahr – am Mittwoch, 18. Dezember, (17 Uhr, Markthalle) treffen.