Der Schönemoorer CDU-Ratsherr Günter Runge ist selbst seit vielen Jahren begeisterter Motorradfahrer. Auch ihn stört der Lärm, den Biker mitunter auf der Schönemoorer Dorfstraße verursachen. Allerdings hat auch er festgestellt: "In der letzten Zeit ist es wieder etwas ruhiger geworden." (Tammo Ernst)

Kaum Geschwindigkeitsverstöße, nur wenige Motorradfahrer: Das ist das Ergebnis von verschiedenen Kontrollen der Gemeinde Ganderkesee und der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch auf der Schönemoorer Dorfstraße und der Straße Zur Schiffstede. Zuvor hatten sich einige Anwohner an die Behörden gewandt, weil sie sich durch Motorradfahrer gestört fühlten, die die kurvenreiche Strecke zum schnellen Beschleunigen nutzen würden. Daraufhin hatten die Gemeindeverwaltung und die Polizei Geschwindigkeitsmessungen an den betroffenen Streckenabschnitten veranlasst.

So nutzte die Polizei das sonnige Wetter am vergangenen Sonntag erneut für Messungen auf der Schönemoorer Dorfstraße – mit dem Ziel, die Geschwindigkeit von Motorrädern und die damit verbundene mögliche Lärmbelästigung zu überprüfen. In einem Zeitfenster von vier Stunden wurde das Tempo der Verkehrsteilnehmer in beiden Fahrtrichtungen gemessen. Dabei stellten die Beamten bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer insgesamt fünf Verstöße fest. Darunter befanden sich vier Autos und lediglich ein Motorrad, welches mit einer Geschwindigkeit von 107 Stundenkilometer geblitzt wurde. Die Höchstgeschwindigkeit bei den Autos betrug 103 Kilometer pro Stunde.

Insgesamt hätten innerhalb des genannten Zeitraumes zwölf Motorräder die Messstelle passiert, teilen Gemeinde und Polizei weiter mit. Aufgrund des kurvigen Verlaufes sei die betroffene Strecke für Kradfahrer sehr attraktiv und lade zum beschleunigten Fahren ein, was für die Anwohner mit einer Lärmbelästigung einhergehe. Jedoch seien das Aufkommen sowie die festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen und Lärmbelästigungen aus Sicht von Gemeinde und Polizei nicht besonders auffällig.

Bereits vor der jüngsten Tempokontrolle hatte die Gemeinde Ganderkesee im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte Juni Geschwindigkeitsmessungen an der Schönemoorer Dorfstraße sowie an der Straße Zur Schiffstede veranlasst. Auch diese Ergebnisse ließen sich mit den Erkenntnissen der jüngsten polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung in Einklang bringen, heißt es weiter. „Die damaligen Messungen haben ergeben, dass der Großteil der Motorradfahrer, die wir zwischen dem 27. Mai und dem 3. Juni auf der Schönemoorer Dorfstraße kontrolliert haben, unter einer Geschwindigkeit von Tempo 90 geblieben sind“, erklärte Gemeindesprecher Hauke Gruhn auf Nachfrage. An der Straße Zur Schiffstede hätten im Zeitraum vom 3. bis 12. Juni Kontrollen stattgefunden. Hier liege der Wert sogar bei unter 80 Stundenkilometer.

Günter Runge, CDU-Ratsherr aus Schönemoor und seit Jahrzehnten selbst begeisterter Motorradfahrer, hält die Beschwerden der Anwohner vor Ort dagegen nach wie vor für berechtigt. Insbesondere den Streckenabschnitt zwischen dem Ortsausgang Heide und Mönchhof würden einzelne Biker nutzen, um ordentlich Gas zu geben. „Eine Zeit lang war es ganz schlimm, zuletzt ist es aber etwas ruhiger geworden“, schildert Runge seine persönlichen Eindrücke. So habe er auch schon beobachtet, dass Motorradfahrer ihre Schräglage mit einer Helmkamera gefilmt hätten. Grundsätzlich sei das Problem aber wohl auf einige wenige Uneinsichtige zurückzuführen, nicht auf die große Masse der Kradfahrer.

„Mit Blick auf das erfreulicherweise nicht auffällige Unfallgeschehen ergeben sich aktuell keine Anhaltspunkte für weitere straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen“, resümieren Verwaltung und Polizei in der gemeinsamen Mitteilung. Gleichwohl werde die Gemeinde die Fahrgeschwindigkeiten sowie das Verkehrsaufkommen auf der Schönemoorer Dorfstraße und der Straße Zur Schiffstede auch zukünftig im Blick behalten und das Verkehrsmessgerät auch weiterhin für Kontrollen in diesem Bereich einsetzen, kündigen die Behörden an.