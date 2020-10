Im Haus Coburg der Städtischen Galerie in Delmenhorst war kein Platz mehr frei. Viele Gäste saßen oder standen deshalb auf der Treppe und erlebten von dort aus über Lautsprecher die Eröffnung der Ausstellung „Materialität und Spiritualität – Spanische Moderne nach 1945 aus der Sammlung Finkenberg“. Die Auswahl von Werken bedeutender spanischer Künstler ist bisher noch nie öffentlich gezeigt worden, eine besondere Ehre also für Delmenhorst. Insgesamt 70 Arbeiten der Equipo Crónica von Antonio Saura, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Manolo Valdés sind zu sehen. Auch Niedersachsens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Helga Schuchardt, war zur Eröffnung der bedeutenden Ausstellung gekommen und lobte bei der Gelegenheit die Leiterin der Städtischen Galerie, Barbara Alms, die mit ihren Ausstellungen dem Haus Coburg zwischen den Zentren Bremen und Oldenburg ein eigenes Profil gegeben habe. (16. Oktober 1995)

Die Produktionsanlagen der Deutsche Linoleum-Werke AG (DLW) in Delmenhorst gelten als führend in Europa, erfuhren jetzt Vertreter des SPD-Ortsvereins Deichhorst bei einer Betriebsbesichtigung. Die immer wieder in der Umgebung auftretenden typischen Gerüche, seien aber trotz modernster Technik nicht bei jeder Wetterlage zu vermeiden. Die Produktion im Delmenhorster Werk brummt. Denn Linoleum wird immer stärker nachgefragt, was sich auch auf die Arbeitsplätze auswirkt: Zurzeit beschäftigt die DLW in Delmenhorst 650 Mitarbeiter – 100 mehr als 1992. Sie produzieren 14 Millionen Quadratmeter Linoleum im Jahr. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: Angepeilt sind jetzt 20 Millionen Quadratmeter. (12. Oktober 1995)

220 Soldaten aus der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Adelheide haben sich um die Umwelt verdient gemacht und auf der Großen Höhe Müll und Abfall aufgesammelt. Zwei Lastwagen waren diesmal nötig, um das Ergebnis der alljährlichen Reinigung abzutransportieren. Die Stadt Delmenhorst zeigte sich erkenntlich: Oberbürgermeister Jürgen Thölke schleppte vier Kästen Bier an und gab auch noch später in der Kaserne einen aus. (13. Oktober)

Ein besonderer Service für Schwerbehinderte wird nun auch in Delmenhorst angeboten: Ein Schlüssel für alle Behindertentoiletten. Das Angebot ist möglich geworden, weil die Toiletten im Rathaus und im City-Center mit einer bundesweit einheitlichen Schließanlage ausgerüstet worden sind. Der Schlüssel passt unter anderem auch in alle Schlösser der Behindertentoiletten von Autobahnraststätten. Er ist beim Gesundheitsamt gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises zum Selbstkostenpreis von 20 Mark erhältlich. (12. Oktober 1995)

Lag es am beschwipsten Gemüt oder an der beharrlichen Zielstrebigkeit, auf dem kürzesten Wege die heimische Lagerstatt zu erreichen – wie auch immer. Jedenfalls landete nachts in der Schulstraße in Delmenhorst ein 49-jähriger Fußgänger unversehens in einer zwei Meter tiefen Baugrube. Er war unter Alkoholeinfluss über die Absperrung gestiegen und in das Loch gestürzt – und konnte nun nicht wieder heraus. Der Spätheimkehrer hatte Glück: Eine Polizeistreife fuhr zufällig vorbei und half dem Mann wieder nach oben. Er war unverletzt. (16. Oktober 1995)

Der CDU-Stadtbezirksverband Düsternort/Adelheide hat Joachim Mathieu zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Ulf Kors an, der aus dienstlichen Gründen den Vorsitz niedergelegt hatte. Mit Kors war auch der gesamte Vorstand zurückgetreten, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Zweiter Vorsitzender wurde Dieter Schmalz und Schriftführer Matthias Felten. (12. Oktober 1995)

Wenn der Motor läuft, dufte es am Auspuff ein wenig nach Pommes Frites, behauptet der Vertreter der Ölmühle Connemann aus Leer, der jetzt an der Tankstelle Schütte über Bio-Diesel informierte. Künftig dürfte es bei Schütte häufiger nach Frittenbude duften, denn als erste Tankstelle in der Gemeinde Ganderkesee kann dort nun auch Bio-Diesel gezapft werden. Der Treibstoff wird aus Raps gewonnen. Bisher sei das neue Angebot von den Kunden aber noch nicht richtig angenommen worden, sagt Ursel Schütte. Deshalb war jetzt eigens ein Techniker der Leeraner Ölmühle gekommen, um über den „Treibstoff vom Acker“ Rede und Antwort zu stehen. Die Resonanz war groß. Zahlreiche Dieselfahrer zeigten Interesse am Raps-Diesel, der unter anderem bei der Verbrennung nur das Kohlendioxyd freisetzt, das die Pflanzen zuvor der Atmosphäre entnommen haben. Er ist ungiftig, biologisch abbaubar und stellt praktisch keine Gefahr für das Trinkwasser dar. Preislich unterscheidet sich – jedenfalls bei der ersten Ganderkeseer Bio-Diesel-Tankstelle – der neue Treibstoff vom herkömmlichen Diesel nicht. (10. Oktober 1995)

