Ökologische Verkehrsdebatten

Für den neuen Zentralen Busbahnhof musste vor 25 Jahren so manches vertraute Delmenhorster Haus abgerissen werden. Auch dieses Wohngebäude an der Ecke Koppel- und Schulstraße verschwand damals. Die Stadt hatte es gekauft und abtragen lassen. (Helga Berger)

Bei Dienstreisen und Dienstgängen sollen die Bediensteten der Stadt grundsätzlich Bahn und Bus benutzen. Das sehe die Geschäftsanweisung so vor, wie die Stadtverwaltung anlässlich eines Antrags der Grünen mitteilt. Die Grünen hatten aus ökologischen Gründen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gefordert. In den Ämtern sind auch Dienstfahrräder vorhanden, wie die Verwaltung weiter informiert. Im Übrigen stünden den beiden Bürgermeistern, dem Oberstadtdirektor und den Dezernenten zwei Dienstwagen zur Verfügung, die auch von anderen Beschäftigten der Stadt und „sehr gerne auch von Ratsmitgliedern“ genutzt würden. In jüngster Zeit sind auch für die Ämter Dienstwagen angeschafft worden. Allerdings werde von Fall zu Fall geprüft, ob sich ihr Einsatz trotz ökologischer Bedenken lohnt. Arges wittern die Grünen beim öffentlichen Personennahverkehr: Bei der Planung des künftigen Liniennetzes der Delbus „scheinen sich erste Rückzüge abzuzeichnen". Die Überarbeitung des Liniennetzes ist nötig, da im kommenden Frühjahr der neue zentrale Busbahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz den Betrieb aufnehmen soll. (25. Oktober 1994)



Mit Aspekten des ökologischen Städtebaus bis hin zu Verkehrsfragen und Abfallentsorgung befasst sich zurzeit eine große Ausstellung im Delmenhorster Rathaus. Die Präsentation auf vielen Schautafeln erstreckt sich über mehrere Etagen und ist im Auftrag des Niedersächsischen Sozialministeriums vom Büro für Städtebau in Hannover entwickelt worden. Unter anderem können sich die Besucher im Rathaus jetzt an einem Modell ansehen, wie ein begrüntes Dach beschaffen ist. Professor Friedrich Spengelin vom Büro für Städtebau war zur Eröffnung der Ausstellung nach Delmenhorst gekommen. Er fordert ein Umdenken in der Umweltpolitik, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, um den Verkehrsinfarkt zu verhindern und um die Landzerstörung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Dabei müssten auch unpopuläre Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Die Delmenhorster Volkshochschule hatte sich stark um diese Ausstellung bemüht und begleitet sie auch mit Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen. (19. Oktober 1994)



Der Ausbau der Delmenhorster Richtstraße ist unversehens gestoppt worden: Bauarbeiter sind auf einen gemauerten Kanal mit stinkenden Ablagerungen gestoßen. Der uralte Kanal hat einen Durchmesser von einem Meter und ist 120 Meter lang. Er wird nicht mehr benutzt. Bevor der Straßenausbau weitergehen kann, soll nun erst mal ein Gutachter untersuchen, um welche Stoffe es sich bei den Ablagerungen handelt. Woher der Kanal und der stinkende Inhalt stammen, steht noch nicht fest. (21. Oktober 1994)



Grundsteinlegung beim vor den Toren der Stadt Delmenhorst gelegenen Altenheim Hildegard-Stift. Die Heimbewohner schauten zum Teil aus den Fenstern zu, als Pfarrer Hubert von der Heide, Vorsitzender des Altenheim-Kuratoriums, die übliche Kupferschatulle mit Glückspfennig und Dokumenten des Tages in einer Maueröffnung des künftigen Erweiterungsbaus versenkte. In dem Neubau entstehen für 2,2 Millionen Mark 19 moderne Einzelzimmer, Aufenthaltsräume sowie Bäder mit Hebebadewannen. Der Erweiterungsbau ersetzt den inzwischen abgebrochenen Altbauflügel des von der Caritas betriebenen Altenheims. (21. Oktober 1994)



In Delmenhorst fahren Frauen-Nachttaxis schon seit mehr als einem Jahr, künftig sollen sie auch in Ganderkesee rollen. Vom Herbst nächsten Jahres an sollen die Taxis nach Delmenhorster Vorbild Frauen in der Großgemeinde nachts einen sicheren Heimweg bieten, zunächst einmal in einer sechsmonatigen Probephase. Das empfahl jetzt der Sozialausschuss. Das letzte Wort hat allerdings noch der Ganderkeseer Gemeinderat. (22. Oktober 1994).



Im Mittelpunkt der Unterbezirkskonferenz der Delmenhorster Jungsozialisten in der „Villa“ an der Oldenburger Straße stand die Wahl eines neuen Vorstands. Unter anderem musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden, weil der bisherige Juso-Chef Lars Ehlers für den Landesvorstand kandidiert. Dabei machte der 20-jährige Jura-Student Guido Zech das Rennen. Zweiter Vorsitzender wurde der Auszubildende Thomas Wodarz. Als Beisitzer nominierte die Versammlung Swantje Hartmann, Sonja Frerichs, Thorsten Schnelle, Önzül Kaya und Lars Ehlers. An der Unterbezirkskonferenz nahm auch der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Wolf Weber, teil. Der Fraktionschef aus Hannover diskutierte gut zwei Stunden lang mit dem Delmenhorster SPD-Nachwuchs über Grundfragen der Partei. (24. Oktober 1994)



Neubruchhausen war diesmal das Ziel der nunmehr 33. Seniorenfahrt der Delmenhorster Arbeiterwohlfahrt. Ziel war der Gasthof zur Post, in dem die 265 Ausflügler von den „Delmenhorster Musikfreunden“ unter Leitung von Alfred Mitschker musikalisch empfangen wurden und anschließende einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten. Start war wie immer auf den Graftwiesen gewesen, wo sich unter dem Geleitschutz der Polizei ein 90 Fahrzeuge umfassender Konvoi in Bewegung gesetzt hatte. (24. Oktober 1994)



Eine der Eichen im Hasbruch möge doch einmal seinen Namen tragen, hatte sich der Hasbruch-Maler Wilhelm Ahlers bei seinem letzten Besuch des Waldgebiets gewünscht. Sein Wunsch ging jetzt in Erfüllung: Zu Ehren des im vergangenen Jahr im Alter von 96 Jahren gestorbenen Künstlers taufte die „Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs“ auf dem „Freischützplatz“ im Hasbruch eine der beiden dort stehenden Eichen auf den Namen Wilhelm Ahlers. Zu dem ungewöhnlichen Taufakt war auch Gertrud Seidel, die Tochter des Künstlers, aus Bad Schwartau angereist. Sie dankte für die posthume Ehrung ihres Vaters – „Der Hasbruch war zeitlebens sein Freund“ – und stieß mit dem Vorsitzenden der Hasbruch-Freunde, Bruno Benz, auf die Wilhelm-Ahlers-Eiche an. (24. Oktober 1994)



Die im Vorjahr abgebrannte Gymnastikhalle in Adelheide ist wiederaufgebaut worden und steht nun dem TV Adelheide wieder zur Verfügung. Die Mitglieder des Turnvereins hatten bei den Bauarbeiten tüchtig mitgeholfen und den Dachausbau ganz in Eigenleistung vorgenommen. Nach dem Brand hatte die Stadt für die Fußballspieler des Vereins zunächst zwei Container zum Umkleiden aufgestellt. Die Duschen des Vereinsheims waren damals glücklicherweise benutzbar geblieben. (25. Oktober 1994)



Wer weiter in Nachrichten und Geschichten aus vergangenen Zeiten stöbern möchte, kann das in unserem digitalen Archiv unter www.weser-kurier.de/plus/archiv.