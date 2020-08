Andreas Neugebauer, Bettina Oestermann, Margret Hantke und Gabi Baumgart (v.l.) bilden die neue Fraktion „Delmenhorster Liste“. (MÖLLERS)

Die Spekulationen haben ein Ende: Bis Freitagvormittag war Bettina Oestermann noch Fraktionschefin der SPD im Stadtrat. Am Nachmittag verkündete sie vor Pressevertretern ihren Rücktritt vom Amt und den Austritt aus der Partei. Oestermann hatte sich zuvor innerhalb der SPD um die Nominierung als Oberbürgermeisterkandidatin ins Gespräch gebracht. Ende vergangener Woche ließ ihre Partei verlauten, dass die von der SPD eingesetzte Findungskommission eine andere Kandidatur befürworte (wir berichteten). Ein Name wurde nicht genannt, nur, dass es nicht Bettina Oestermann sein werde, die sich 2021 für die SPD um die Nachfolge von Axel Jahnz bewerbe. Oestermann konnte diese Demontage ihrer Person und die offensichtliche Beschädigung ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzende nicht lange unbeantwortet lassen. Gemeinsam mit Margret Hantke und Gabi Baumgart, die ebenfalls am Freitag ihre SPD-Parteibücher abgaben, sowie dem schon früher ausgetretenen Andreas Neugebauer, will Oestermann ihre Ratsarbeit im neuen Team als „Delmenhorster Liste“ fortsetzen. Die politische Arbeit stellen die Vier unter das Motto „sozial, überparteilich und transparent“.

Den drei Sozialdemokratinnen, wie sie sich selbst weiter bezeichneten, war der Parteiaustritt sichtlich schwer gefallen. Oestermann hätte im kommenden Jahr die Ehrennadel für 25-jährige Zugehörigkeit überreicht bekommen, Hantke hat 28 Jahre der SPD angehört, und Baumgart bringt es auf immerhin 15 Jahre. Dennoch wirkten die drei Frauen erleichtert. Den Verlust würde ihre Ex-Partei noch spüren, schließlich seien sie, zusammen mit Andreas Neugebauer, der erst im August die Fraktionsgemeinschaft mit der SPD aufgekündigt hatte, die „Motoren der SPD-Ratsarbeit“ gewesen, Hantke fungierte bisher als Vizechefin in der Fraktion, und Baumgart war von ihrer Partei ins Amt der Ratsvorsitzenden delegiert worden.

Die bis zur Kommunalwahl 2021 laufende Ratsperiode wollen die vier Gewählten zusammen als „Delmenhorster Liste“ gestalten. Die SPD-Abtrünnigen planen sogar, als Zusammenschluss selbst zur Wahl anzutreten. Ab Montag kommen sie zu Sitzungen zusammen, „wir werden schnell auch die Öffentlichkeit einbeziehen“, sagt Andreas Neugebauer. Bettina Oestermann ist davon überzeugt, dass das neue Team Sacharbeit leisten könne. „Für gute Dinge für Delmenhorst findet man auch Mehrheiten“, sie wolle die Zusammenarbeit mit allen, die das auch wünschen. Oestermann verwies darauf, dass sie beim Ratsantrag für digitale Bauanträge kürzlich auch die Nähe zur FDP gesucht habe. Allianzen mit der AfD seien ausgeschlossen.

Die bisherige Arbeit in der SPD verglich sie mit der auf einem Tanker, es dauere lange, bis ein Kurs festgelegt sei. Die neue, schlagkräftige Truppe stimme sich minutenschnell ab, „das ist Fraktionsarbeit 5.0 und macht wieder Spaß“, sagt Oestermann. Gabi Baumgart ergänzte, dass in der zurückliegenden Arbeit nicht die Fraktion, sondern wiederholt die Partei hinderlich gewirkt hätte: „Immer gab es irgendwelche Vorgaben, unsere Arbeit in der Fraktion schien nebensächlich, gezählt hat doch nur, was in der SPD läuft.“ Jetzt könne sie direkt auf Anregungen und Wünsche der Bürger eingehen – „ohne Rücksichtnahme auf Parteitagsbeschlüsse“. Der Umgang in der Partei sei „zum Schluss“ nicht mehr tolerierbar gewesen, „ich wollte einen anderen Weg gehen“.

Margret Hantke verlässt mit ihrem Austritt auch Parteiämter, wie ihre Mitgliedschaft im Unterbezirksvorstand. „Ich habe mich entschieden, mit den Personen weiter zusammenzuarbeiten, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann“, erklärte Hantke. Oestermann will für die Delmenhorster Liste im Verwaltungsausschuss bleiben, ihre Fraktionskollegen würden sich in den Fachausschüssen engagieren, Neugebauer vorwiegend in Baufragen, Baumgart im Bereich Schule und Hantke als Haushaltspolitikerin. „Das ist harte Arbeit, uns geht es nicht um Pöstchen und Sekt trinken“, betonte Oestermann.

Andreas Neugebauer wies Freitag darauf hin, dass die SPD durch den Aderlass nicht mehr alleinige, stärkste Ratsfraktion sei. Auch würden SPD und CDU im Rat nicht mehr alleine Mehrheiten bilden können. Die Arbeit der kleinen Fraktionen bekomme neues politisches Gewicht.

Angesprochen auf die Austritte aus der SPD und der Ratsfraktion äußerte sich der kommissarische Chef der Delmenhorster Sozialdemokraten, Lars Konukiewitz, enttäuscht. Bettina Oestermann sei es bei ihrer Interessenbekundung für die Oberbürgermeisterkandidatur wohl weniger um die Delmenhorster SPD, als um „eigene Ambitionen“ gegangen, dafür habe sie mit ihrem Austritt und der Gründung einer eigenen Fraktion „den Beweis geführt“. Die SPD-Fraktion komme am Montag aus der Sommerpause zurück, dann werde die Lage bewertet werden. Wann die SPD nun den Namen der von der Findungskommission vorgeschlagenen Kandidatin nennen wolle, beantwortete Konukiewitz sehr kurzsilbig: „Wir stimmen uns noch ab und werden zeitnah sprechfähig sein.“