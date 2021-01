In einem Offenstall für Pferde in Ganderkesee ist am Mittwoch gegen 23 Uhr Stroh in Brand geraten. Nach Polizeiangaben ist der gesamte Holzausbau des Stalls ausgebrannt. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Da Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrook-Schönemoor das Feuer rechtzeitig löschten, griff es nicht auf das angrenzende Wohngebäude über. Der Schaden wird von den Beamten auf rund 1500 Euro geschätzti. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.