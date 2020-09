Die Mehrzweckhalle am Huder Bach muss saniert werden und käme für ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes infrage. (MöLLERS)

Die Mehrzweckhalle am Huder Bach ist sanierungsbedürftig. Trotzdem will die Verwaltung der Klostergemeinde nicht dem Projektaufruf des Bundes folgen, der die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur fördert. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales hervor, der am Montag, 14. September, um 17 Uhr in der Peter-Ustinov-Schule tagt.

Für den Projektaufruf 2020 stellt der Bund Fördermittel in Höhe von 400 Millionen Euro zur Verfügung, die allerdings noch unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Beschlusses des Haushaltsausschusses im ersten Quartal 2021 stehen. Gefördert werden investive Projekte „mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Integration in der Kommune“, heißt es in dem Projektaufruf. Der Schwerpunkt soll auf Sportstätten liegen. Darüber hinaus sollen die Projekte einen Beitrag zum Klimaschutz aufweisen und über ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen oder hohes Innovationspotenzial verfügen. Weitere Auswahlkriterien für das Förderprogramm sind die Machbarkeit, eine zügige Umsetzung und langfristige Nutzbarkeit sowie eine städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld und eine baukulturelle Qualität.

All diese Voraussetzungen treffen auf die Mehrzweckhalle am Huder Bach zu. Das sieht zumindest die Verwaltung der Klostergemeinde so. Nach deren Einschätzung „erfüllt die Sanierung der Mehrzweckhalle grundsätzlich die im Projektaufruf genannten Auswahlkriterien“. Und dennoch will die Verwaltung nicht teilnehmen. Das verwundert, immerhin ist die Sanierung der Mehrzweckhalle, die eine Bruttogrundfläche von 4100 Quadratmetern hat, Bestandteil der Finanzplanung der kommenden Jahre. Nach aktueller Planung sind für 2022 und 2023 pauschal drei Millionen Euro ausgewiesen.

In ihrer Beschlussvorlage für den Fachausschuss rechnet die Verwaltung vor, mit welchen Kosten sie für die Sanierung der Halle grob rechnet. Dafür zieht sie Zahlen der Stadt Lohne heran, die 2018 eine vergleichbare Halle für sieben Millionen errichtet hat. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Kostensteigerung von vier Prozent und unter Abzug der Rohbaukosten von 40 Prozent ergeben sich laut Verwaltung im Jahr 2022 Baukosten von rund 1140 Euro pro Quadratmeter: sprich 4,7 Millionen Euro. Davon könnten die Kosten für die in diesem Jahr durchzuführende Dachsanierung abgezogen werden. Letztendlich geht die Verwaltung für die Sanierung der Mehrzweckhalle von zunächst 4,5 Millionen Euro Kosten als Orientierungswert aus. Unter der Annahme, dass die gesamten Kosten förderfähig sind, ergebe sich eine Förderung von rund zwei Millionen Euro. Für Hude bliebe ein Eigenanteil von 2,5 Millionen Euro. Das wäre weniger als in der bisherigen Finanzplanung ausgewiesen ist.

Wieso also will die Gemeindeverwaltung darauf verzichten, sich um Fördergelder beim Projektaufruf 2020 des Bundes zu bemühen? Immerhin räumt sie selbst ein, dass die Sanierung der Halle kurz- bis mittelfristig notwendig ist. Außerdem weist sie darauf hin: „Je weiter die Sanierung aufgeschoben wird, desto mehr Unterhaltungsmittel werden aufgewendet, ohne eine substanzielle Verbesserung des Gebäudes zu erreichen. Durch eine Förderung ergäbe sich ein positiver finanzieller Effekt.“

Es sind drei Gründe, die die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage anführt: „die Personalkapazität, die Vielzahl der anstehenden großen Bauprojekte und die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde“. Als Beispiel sind die weitere Sanierung der Peter-Ustinov-Schule, der Bau der Kita Amselstraße, der Neubau der Grundschule Wüsting, der absehbar notwendig werdende Neubau einer Kita in Wüsting, der Umbau der Grundschule Hude Süd sowie das Feuerwehrhaus Altmoorhausen genannt. „Sofern eine Förderung bewilligt und das Projekt umgesetzt werden würde, müsste ein oder mehrere Projekte aufgeschoben werden“, heißt es.

Kritisch sieht die Verwaltung auch den Projektfahrplan. Laut diesem wird die Hauptarbeitsbelastung voraussichtlich im zweiten bis vierten Quartal 2021 anstehen, da dann die Koordinierungsgespräche mit dem Projektträger Jülich erfolgen und der Förderantrag zu erarbeiten ist. Das wäre die zweite Phase. Zuvor müsste die Gemeinde, wenn sie dem Projektaufruf folgt, in einer ersten Phase bis Ende Oktober 2020 eine Projektskizze einreichen. Diese ist laut Verwaltung „inhaltlich anspruchsvoll“ und würde „entsprechende Kapazitäten binden“. Ob die Politik die Auffassung der Verwaltung teilt oder sich für die Teilnahme an dem Projektaufruf stark macht, wird sich am Montag im zuständigen Fachausschuss zeigen.