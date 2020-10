50 Verstöße – so lautet die Bilanz der angekündigten Kontrolle auf dem Delmenhorster Wochenmarkt, die die Stadt gemeinsam mit der Polizei am Freitag durchgeführt hat. Laut einer gemeinsamen Mitteilung wurden in der Zeit von 9.30 bis 11.40 Uhr 60 Personen kontrolliert. Gegen die Personen, die gegen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, verstoßen haben, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mit einem Bußgeld hinterlegt sind. „Es ist unbegreiflich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Corona-Regelungen auf dem Wochenmarkt missachtet werden. Ein solches Verhalten ist fahrlässig und rücksichtslos“, sagt Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer.