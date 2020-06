Dieses Bild häuft sich im Landkreis Oldenburg: Illegal weggeworfener Sperrmüll. Wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. (LANDKREIS OLDENBURG)

Manchen Zeitgenossen scheint es egal zu sein, wie ihre Umwelt aussieht. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg seit 2005 eine steigende Anzahl von wilden Müllkippen verzeichnet. Uwe Dölemeyer vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft informierte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Abfallwirtschaft über den aktuellen Stand. Die Fraktionen von CDU, SPD und AFD hatten entsprechende Anträge oder Anfragen an die Kreisverwaltung gestellt.

Registrierte die Kreisverwaltung im Jahr 2005 noch 310 wilde Müllablageringen, waren es 2019 insgesamt 881 solcher Umweltschädigungen. So werden zum Beispiel Teile von Wohnungseinrichtungen im Wald abgeladen – oder elektrische Großgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. In Wardenburg musste auf Kosten des Landkreises und damit zu Lasten der Steuerzahler eine große Menge Altreifen entsorgt werden. „Bei der Entsorgung der wilden Müllablagerungen wird der Landkreis nicht selbst tätigt. Wir beauftragen eine Fremdfirma, die die Entsorgung in unserem Auftrag ausführt – mit entsprechenden Kosten“, erläuterte Dölemeyer. Im vergangene Jahr kamen so insgesamt rund 71 000 Euro zusammen. Hinzukommen die reinen Entsorgungskosten sowie die Aufwendungen für Personal.

Bis zu 100 000 Euro Bußgeld

In dem Betrag sind allerdings auch die Prämien für die Aktion „Saubere Landschaft“ sowie die Kosten für die Entsorgung von Autowracks enthalten. Auch diese muss der Landkreis Oldenburg immer wieder beseitigen lassen. Allerdings liegt in diesem Fällen die Aufklärungsquote bei rund 80 Prozent. Der Verursacher hat dann nicht nur die Kosten für die Entsorgungen zu tragen. Ihn erwartet auch ein Bußgeld. „Das kann je nach schwere des Falles bis zu 100 000 Euro betragen“, betonte Dölemeyer.

In den anderen Fällen der illegalen Müllentsorgung sind die Ermittlungen dagegen schwieriger. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft suchen nach Hinweisen wie zum Beispiel Briefe oder Paketaufkleber. Ist der Verursacher gefunden, kann durchaus auch ein Strafverfahren auf ihn warten.

Für Dölemeyer ist das Vorgehen mancher Bürger unverständlich. Denn der Landkreis Oldenburg hat recht großzügige Regelungen für die Müllentsorgung. So können pro Haushalt einmal im Jahr kostenfrei bis zu drei Kubikmeter Sperrmüll in den Wertstoffhöfen angeliefert werden. Oder der Sperrmüll wird auf Anforderung auch direkt zu Hause abgeholt. Dazu kann man auch Haushaltsgroßgeräte, sogenannte Weißgeräte wie Herde, Waschmaschinen oder Kühlschränke, kostenlos anliefern oder abholen lassen.

Dabei ist die Müllumschlagstation in Neerstedt zentral gelegen und von montags bis freitags geöffnet. Die Wertstoffhöfe in den Gemeinden sind dem Bedarf entsprechend an bestimmten Tagen geöffnet. Dennoch laden immer wieder Menschen direkt an den Wertstoffhöfen ihren Abfall ab, wenn die Einrichtung geschlossen hat. Aus diesen Gründen wird zum Beispiel der Wertstoffhof Bargloy in der Stadt Wildeshausen mit Videokameras überwacht. Dort waren immer wieder Personen in der Nachtzeit eingestiegen und hatten die Müllcontainer nach verwertbaren Abfälle und Gegenständen durchsucht. „Teilweise wurden alte Sofas bis an die Straße geschleppt und dann offenbar festgestellt, dass das Teil nicht ins Auto passt“, schilderte Dölemeyer. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofs durften dann am nächsten Öffnungstag den Müll wieder beseitigen. Seit der Installation der Videoüberwachung hätten diese Vorfälle aber merklich abgenommen.

„Diese wilden Müllablagerungen sind ein Umweltfrevel sondergleichen“, schimpfte der Ausschussvorsitzende Günter Westermann (CDU). Er selbst findet in seinem Wäldern immer wieder solche wilden Müllablagerungen. Auch Axel Brammer (SPD) zeigte kein Verständnis für solch ein Treiben: "Ich verstehe diese Mentalität nicht, getreu dem Motto: Hauptsachen nicht bei mir zu Hause.“ Sven Erichsen (AfD) sah eine nachlassende Müllmoral in der Bevölkerung.

Armin Köpke (CDU) forderte die Abschreckung für solche Umweltdelikte zu verstärken: „Wir müssen das öfter in die Presse bringen, welche Bußgelder oder Strafen verhängt wurden.„ Auch Arnold Hansen von den Freien Wählern vermutete, dass Aufklärung allein nicht weiter hilft: „Menschen, die Dinge in die Landschaft kippen, die wissen, dass sie das nicht dürfen. Wir müssen das stärker sanktionieren.“