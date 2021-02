Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn sind in der Nacht zu Dienstag auf das Auto eines 32-Jährigen aufmerksam geworden. Nach Angaben der Polizei war der 32-jährige Mann gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße 75 und anschließend auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Die Beamten stellten bei der Überprüfung an der Anschlussstelle Deichhorst fest, dass der Kleinwagen seit Mitte 2019 nicht mehr versichert ist. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und beschlagnahmte die Zulassungsbescheinigung. Zudem entsiegelten die Beamten die Kennzeichen und untersagtem dem Fahrer die Weiterfahrt.