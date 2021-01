Vor Pandemie-Zeiten haben Vereinsveranstaltungen, wie etwa die "Oldtimer-Klassik", für die Delmenhorster zur Normalität gehört. Was in diesem Jahr letztendlich stattfinden kann, hängt maßgeblich vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Unser Bild wurde im Juni 2019 bei der Oldtimer-Rallye "Rund um die Hünengräber" aufgenommen. (INGO MÖLLERS)

Eine Absage nach der anderen: Wegen der coronabedingten Umstände kann derzeit kaum eine Veranstaltung wie geplant stattfinden. Darunter leiden auch die aktuell über 360 Vereine mit Sitz in Delmenhorst. Denn Vereinsaktivitäten, die das kulturelle, sportliche oder auch alltägliche Leben in Delmenhorst prägen, scheinen wie stillgelegt zu sein. Der Großteil der Delmenhorster hat zu einem oder sogar mehreren Vereinen einen Bezug.

So ruht beim ADAC-Ortsclub Delmenhorst das Vereinsleben bereits seit vergangenem März. „Neben größeren Veranstaltungen, wie die beliebte Oldtimerfahrt, mussten auch die monatlichen Mitgliedertreffen ausfallen“, sagt Uwe Huntemann, Schriftführer des Vereins. Schon für Dezember war eigentlich die Jahreshauptversammlung des Ortsclubs geplant. Wegen des Lockdown wurde diese zunächst auf diesen Dienstag verschoben und mittlerweile ganz gecancelt. Auch der traditionelle Neujahrsempfang Ende Januar musste abgesagt werden. Den geschäftlichen Teil der Jahreshauptversammlung, wie beispielsweise „die Kasse“, wolle der Verein möglichst per E-Mail klären.

Die im vergangenen Jahr gewählten Vorstandsämter bleiben solange besetzt, bis die Versammlung nachgeholt werde, sagt Huntemann: „Das ist satzungsmäßig so verankert.“ Die Mitglieder mussten sich coronabedingt auch erst einmal damit auseinandersetzen, was überhaupt für solche Situationen in der Satzung geregelt ist. Huntemann ist seit rund 50 Jahren Mitglied im Ortsclub. Dass so viele Veranstaltungen nicht stattfinden können, habe er noch nie erlebt. „Einiger Aufwand für nichts“, sagt er über Vorbereitung und Organisation. Auf digitale Alternativen setze der Ortsclub mit seinen rund 60 Mitgliedern nicht, weil ein Großteil von ihnen der älteren Generation angehöre.

Im März steht die Bilder-Rallye an. Dabei bekommen die teilnehmenden Autofahrer eine Strecke vorgegeben, um bestimmte Bildmotive zu finden. Auch die Oldtimerfahrt wird schon für Juni geplant: Erste Teilnehmer haben sich dafür schon angemeldet, verrät Huntemann. „Die Leute haben Lust, wieder etwas zu machen.“ Im vergangenen Jahr war die „Oldtimer-Klassik“ gut zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin abgesagt worden. Solche Planungen müssen beim ADAC-Bezirksverband rechtzeitig angemeldet werden. Ob in diesem Jahr alles wie geplant realisiert werden kann, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Ein ganz besonderes Fest soll Mitte des Jahres für die Mitglieder stattfinden: „Am 19. Juni wird unser Verein 70 Jahre alt“, verkündet Huntemann. Auch der Heimatverein Delmenhorst ist mit seinen rund 400 Mitgliedern von den Einflüssen der Pandemie „erheblich betroffen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Friedrich Hübner. „Die Jahreshauptversammlung haben wir schon in den Herbst verschoben.“ 2020 konnte diese noch im März, kurz vor dem ersten Lockdown, stattfinden. Alle anderen Veranstaltungen, wie etwa gemeinsame Reisen, das Sommerfest oder die Plattdeutschtage, mussten 2020 abgesagt werden. „Durch kleine Aktionen hier und da versuchen wir in Erscheinung zu treten – die Leute sollen sehen, dass es uns noch gibt“, sagt Hübner. So ist auch das Heimatjahrbuch im vergangenen Jahr veröffentlicht worden und auch das für 2021 „geht bald in die Schlussredaktion“. Zudem plant der Heimatverein im Herbst ein weiteres Heft seiner Reihe „Delmenhorster Schriften“, und es werden ab und zu Rundschreiben an die Mitglieder versendet. „Ich nehme bei anderen Vereinen wahr, dass die einschlafen und man gar nichts mehr von denen hört“, sagt Hübner.

Der Heimatverein kommuniziert derzeit viel über Telefonate und auch per E-Mail. Weitere digitale Alternativen, wie Videokonferenzen, seien keine Option, weil die meisten Mitglieder „technisch nicht so ausgerüstet sind“, berichtet der Vereinsvorsitzende. „Wir planen munter weiter und warten auf den Tag, an dem mit Abstands- und Hygieneregeln wieder etwas stattfinden kann.“ Im Juni ist beispielsweise in Kooperation mit der Volkshochschule Delmenhorst eine Veranstaltung zur 650-Jahresfeier der Stadtrechteverleihung geplant.

„Wir sind immer noch guter Dinge und hoffen, dass möglichst viele von uns gesund bleiben“, sagt Hübner. Er ist unter anderem auch im Vorstand des Förderkreises Industriemuseum Delmenhorst tätig. Bei einer „Handmade-Messe“ im April sollte der Verein eigentlich den Kaffeeservice organisieren. Wie Hübner berichtet, wurde aber auch diese Veranstaltung bereits abgesagt. „Die Lage ist schwierig, und ich bin gespannt, wie viele Vereine das überstehen.“