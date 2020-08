Antina Peters (vorn) und Maren Bening haben das neue Programmheft der VHS Wildeshausen vorgestellt. (INGO MöLLERS)

Im neuen Gewand präsentiert sich das aktuelle Kursbuch der VHS Wildeshausen – im DIN-A4-Format statt wie bislang in quadratischer Form ist das Heft ab sofort erhältlich. „Wir haben das Titelcover wegen des Wiedererkennungswertes beibehalten“, erklärt Antina Peters vom VHS-Team. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Maren Bening hat sie die Änderungen umgesetzt. Auch für den Relaunch der Internetseite der VHS sind die beiden verantwortlich.

Das Innere des Programmhefte präsentiert sich dagegen vollkommen überarbeitet. „Wir haben das Layout an das Corporate Design des VHS-Dachverbandes angepasst. Damit wollen wir auch ausdrücken, das wir alle zusammengehören“, sagte Peters. Auf 136 Seiten finden sich insgesamt 437 Kurse, inklusive 55 Vorankündigungen für das Frühjahrssemester 2021. Das Kursangebot gliedert sich in sieben Rubriken. Unter „Mensch, Gesellschaft & Umwelt“ zum Beispiel finden sich die Bereiche Psychologie, Persönlichkeit und Kommunikation, Erziehung und Familie, Politik, Recht, Gesellschaft und Geschichte sowie Umwelt und Natur. In der Rubrik „Beruf & EDV“ sind Bildungsurlaube, Bildungszeit, EDV, Medien und Technik, Wirtschaft und Finanzen, Lehrgänge und Qualifizierungen, Berufliche Beratung und Förderung sowie Fortbildung für Lehrende zusammengefasst.

Im letztgenannten Fachbereich geht die VHS auch einen neuen Weg. Seit Mitte August bietet die Wildeshauser Volkshochschule bundesweit Fortbildungen für Lehrkräfte an – digital, als Onlineunterricht. „Wir bilden Moderatoren für ein Onlinemangementsystem aus“, erklärt Torsten Timm, der für diesen Bereich bei der VHS Wildeshausen verantwortlich ist. Der Kurs besteht aus 15 Onlinemodulen und einer Woche betreutem Lernen. Wer alle Module erfolgreich absolviert hat, der erhält ein entsprechendes Zertifikat. Durch die Corona-Pandemie und den damit erforderlich gewordenen Onlineschulungsangeboten hat dieser Bereich einen deutlichen Schub erfahren. „Zum Onlineunterricht gehört mehr, als nur in eine Kamera zu reden“, weiß Torsten Timm. Mit den jetzt gestarteten Ausbildungen soll aufgezeigt werden, was beim Onlineunterricht geht und was nicht geht.

Und so wie die Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet stammen, kommen auch die Dozenten nicht aus Wildeshausen. „Unsere Sprachdozentin sitzt in Thüringen“, erzählt Timm. "Dieses neue Angebot soll nach und nach ausgebaut werden. Wir haben uns auf den Weg gemacht, der Bedarf ist da.“ Doch auch bei den klassischen Kursen der VHS gibt es einige neue Angebote. „85 neue Kurse haben wir im Heft. Insgesamt ist das Programm eine Mischung aus Neuem und Bewährtem“, sagt Maren Bening.

Studienreisen verschoben

Fast völlig verzichten müssen die VHS-Besucher in diesem Jahr auf das vielfältige und interessante Studienreisenprogramm. „Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir für dieses Jahr alle Reisen abgesagt und in das neue Programm für 2021 übernommen“, sagt Karin Köpke, stellvertretende Leiterin der VHS. Auch die Reise in das Großherzogtum Luxemburg fällt aus. Sie ist zwar noch im aktuellen Programmheft aufgeführt, findet aber erst vom 19. bis zum 25. September 2021 statt.

Der Kabarettabend mit Pago Balke am 13. November wurde ebenfalls den Corona-Bedingungen angepasst. Anstatt einer Vorstellung tritt der Schauspieler, Sänger und Kabarettist an diesem Tag gleich gleich zweimal im Rathaussaal auf. „Wir können maximal 45 Zuschauer zulassen, um die Vorgaben zu erfüllen“, erläutert Köpke. Trotz dieser Einschränkungen dürfte der Auftritt von Pago Balke wieder ein Erlebnis werden. Programmbereichsleiter Manfred Huisinga bedauerte, dass viele Veranstaltungen ausfallen müssen, die anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums eingeplant waren.

Auch in diesem Semester wird wieder ein Frühbucherrabatt in Höhe von zehn Prozent gewährt. In den Genuss dieses Rabattes kommen Teilnehmer, wenn sie bis zum 4. September einen Kurs buchen oder mindestens vier Wochen vor Beginn eines Seminars. Im neuen Kursbuch sind zudem 24 Kurse als Preistipp ausgewiesen.

Das neue Programmheft der VHS Wildeshausen wurde am Wochenende in Wildeshausen, der Samtgemeinde Harpstedt und in der Gemeinde Dötlingen verteilt. Erhältlich ist es außerdem bei Banken, in Arztpraxen, Geschäften und natürlich bei der VHS Wildeshausen im Ida-Nieberding-Haus an der Wittekindstraße 9.