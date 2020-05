Die Delmenhorster Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht. (Symbolbild) (Björn Hake)

Vermutlich beim Vorbeifahren oder Einparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag einen grauen VW Golf beschädigt, der an der Brauenkamper Straße/Ecke Deichhorster Straße abgestellt war. Laut Polizei war der Eigentümer lediglich zwischen 8.50 und 9 Uhr abwesend, sodass die Beschädigung nur in diesem Zeitraum passiert sein kann. Die Beamten beziffern den Schaden auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Delmenhorst, Telefon 0 42 21 / 1 55 90.