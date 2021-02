Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer, der im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, ein Auto beschädigt hat, das in einer Zufahrt zu einem Hintergrundstück der Grüppenbührener Straße geparkt war. Laut Polizeibericht entstand an der vorderen Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ob auch Spuren am Fahrzeug des Verursachers zu erkennen sind, ist nicht bekannt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 42 22 / 94 69 50 bei der Polizei in Ganderkesee zu melden.