Wildeshausen. Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstag auf dem Netto-Parkplatz an der Harpstedter Straße in Wildeshausen ereignet hat. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hatte gegen 17.30 Uhr beim Ausparken einen grauen Daimler beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte er sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.