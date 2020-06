Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall in Wildeshausen, der sich am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Discountmarktes an der Bargloyer Straße ereignet hat. Beschädigt wurde ein brauner Opel Corsa. Die Schäden wurden laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs verursacht. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Die Fahrzeughalterin parkte ihren Wagen um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Discountmarktes. Als sie um 11.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie die Schäden an der Heckschürze fest, die später auf ungefähr 1000 Euro beziffert wurden. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.