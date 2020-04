Und wieder gab es eine Unfallflucht, dieses Mal auf einem Parkplatz in Hude. (Symbolbild) (Björn Hake)

Hude. Rund 2500 Euro Schaden sind am Dienstag bei einem Unfall mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz an der Hermannstraße in Hude entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 47-jährige Huderin ihren grauen Ford Kuga um 14.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäfts abgestellt. Als sie um 14.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden am Heck fest, an dem die hintere, rechte Beleuchtungseinrichtung gerissen war. Zudem wies der Stoßfänger erhebliche Kratzer auf. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 mit dem Kommissariat in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.