Ganderkesee. Noch sind es 34 Tage, bis der Ganderkeseer Fasching am Montag, 11. November, unter dem Motto „Wir sind Fasching“ in seine 69. Saison startet. Doch viele Weichen sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt gestellt: Nachdem die langjährige Partyband Line Six im vergangenen Jahr ihren Abschied verkündet hat, hat Festwirt Ulf Thiemann mit der Formation Hashtag, die ursprünglich im Landkreis Nienburg beheimatet ist, würdige Nachfolger gefunden.

„Sechs Musiker kommen mit perfekt abgestimmten Sounds und einem riesigem Repertoire an Partyhits aus unterschiedlichsten Stilrichtungen im Gepäck. Ob Rock, Pop, Schlager, 80er, 90er oder Partyevergreens, mit dieser Mischung steigt die Party – garantiert“, schreibt die Band in ihrer Online-Selbstdarstellung. Darüber hinaus legen Hashtag Wert auf professionelle Licht- und Tontechnik.

„Die Band Hashtag gibt es seit 2014“, erzählt Keyboarder und Sänger Hannes Rode. Bereits in diesem Jahr standen Sängerin Sarah Vogelberg und Gitarrist Tim Vogelberg mit Line-Six auf der Bühne im Narrenzelt, weshalb die Verpflichtung nicht völlig aus heiterem Himmel kommt. „Durch die Verbindung zu Line Six ist Hashtag gerade in der letzten Zeit deutlich gewachsen. Wir haben einige Termine übernommen, was uns einige größere Auftritte beschert hat“, erklärt Hannes Rode. Zudem ist mit Marco Stubbemann der ehemalige Line-Six-Schlagzeuger bei Hashtag für den Ton verantwortlich.

Am vergangenen Wochenende rockte die Band drei Tage lang den Oldenburger Kramermarkt, aber auch sonst finden sich zahlreiche Märkte und Stadtfeste in der Referenzliste: darunter etwa der Brokser Heiratsmarkt, der Thedinghauser Markt oder der Rodenkirchener Markt. Aber auch auf größeren Schützenfesten oder Open-Air-Partys fühlt sich die Band wohl.

Personelle Veränderungen gibt es derweil auch in der Festwagen-Jury, die beim Frühschoppen nach dem Umzug alljährlich Sieger und Platzierte kürt. Nachdem der langjährige Chef-Juror Dirk Wieting sein Amt nach mehr als zwei Jahrzehnten niedergelegt hat, werden sich künftig Carlos Fleischer und Elfriede Meyer federführend um die Prämierung der Gruppen kümmern. Noch nicht geklärt ist die Frage, wer die Ergebnisse beim Frühschoppen im Festzelt präsentieren wird. Für die Livemusik auf dem Frühschoppen wird zum zweiten Mal die Band Happiness sorgen.

Neben der Festwagen-Jury ist Elfriede Meyer nach wie vor auch in Sachen Kostümbörse höchst aktiv. Und die muss 2020 abermals umziehen. Da das Ladenlokal an der Rathausstraße 19, in dem die Second-Hand-Börse zuletzt untergekommen war, inzwischen wieder dauerhaft vermietet ist, könnte sich die leer stehende Passage „Alte Eiche“ an der Mühlenstraße als vorübergehendes Domizil anbieten. Dies vor dem Hindergrund, dass der geplante Abriss wohl doch nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen werde, wie aus Faschingskreisen verlautete.

Gefallen ist bereits die Entscheidung über den neuen Faschingsorden. Rund 20 Entwürfe lagen dem Festausschuss in seiner jüngsten Sitzung zur Auswahl vor. Den Sieger-Entwurf wollen die Verantwortlichen zeitnah präsentieren.

Auch für den Ganderkesee Weihnachtsmarkt übernimmt die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) in diesem Jahr wieder die Regie. "Und weil der Nikolaustag in diesem Jahr auf einen Freitag fällt", werden wir den Markt auch um einen Tag verlängern", kündigte GGV-Präsident Uwe Meyer an. Bis zum 8. Dezember gibt es dann rund um das zweite Adventswochenende drei Tage Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der Regio-Volkshochschule.

War 2019 eine vergleichsweise lange Faschingssaison, wird 2020 wieder etwas kürzer. Der Faschingsumzug rollt am Sonnabend, 22. Februar, um den Ring. Die Büttenabende gehen folglich an den Freitagen und Sonnabenden, 7. und 8. sowie 14. und 15. Februar über die Bühne. Der Kinderfasching steigt am Sonntag, 9. Februar, in der Festhalle am Steinacker. Dafür sucht das Regieteam laut GGV-Sprecher Timo Vetter übrigens nicht nur noch Moderatoren, sondern auch Gruppen oder Einzelkünstler, die sich mit einem Beitrag am Programm beteiligen.