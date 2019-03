Der wegen Mordes an 100 Patienten angeklagte Niels Högel wurde bereits zur lebenslanger Haft verurteilt. Der frühere Krankenpfleger steht seit Ende Oktober 2018 erneut vor Gericht. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel hat zwischen seinen Taten nach eigenen Worten nicht ans Aufhören gedacht. Er sei zeitweise aber vorsichtig beim Spritzen von Patienten geworden, um nicht entdeckt zu werden, sagte Högel am Freitag im Mordprozess vor dem Landgericht Oldenburg. Im Laufe der Zeit sei er jedoch zunehmend verwahrlost und habe nicht mehr besonders auf die Auswahl der Patienten geachtet, denen er Medikamente verabreichte. In seiner letzten Zeit im Delmenhorster Klinikum sei er schließlich ein höheres Risiko eingegangen: "Ich wollte endlich aufhören und erwischt werden." Högel ist wegen Mordes an 100 Patienten angeklagt. (dpa)