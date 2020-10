Janet und Enno Vosteen, Festwagenbauer vom Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege, vor dem American Diner, mit dem die Aktiven im Februar 2020 um den Ring zogen. (Kristina Bumb)

Der Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege stellt jedes Jahr einen der spektakulärsten Festwagen für den Faschingsumzug um den Ring. Mit großem Bedauern haben die Aktiven ihre Ideen und Entwürfe für Wagen und Fußgruppe jetzt wieder in die Schublade gepackt.

Seit rund 20 Jahren ist Enno Vosteen bereits der erste Vorsitzende im normalerweise höchst aktiven Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege. Der Zusammenschluss ist stets beim Fasching um den Ring aktiv. „Wir sind seit 1979 beim Faschingsumzug mit dabei und bilden mittlerweile eine der größten Gruppen“, erklärt Vosteen. Ausgesetzt wurde der Fasching seitdem bisher nur ein einziges Mal: im Golfkriegsjahr 1991. „Wir haben natürlich Verständnis für die Absage im Sinne der Corona-Vorsorge, aber es ist in jeder Hinsicht bitter“, findet er. Das sonst so rege Leben in dem rund 500 Mitglieder starken Verein ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Alle Gruppenaktivitäten, Feste und Ausflüge wurden auf Eis gelegt. „Es war vernünftig, das so zu handhaben, und wir müssen es sicher noch weiter so beibehalten“, zieht er Bilanz.

Auch die Gestaltung des Festwagens samt der Kostüme für die Fußgruppe, die im Herbst und Winter sonst viel Zeit im Vereinsleben einnimmt, fällt aus. Ein harter Schlag für die faschingsbegeisterten Mitglieder. Zu Hause bei Enno Vosteen und Ehefrau Janet, die ebenfalls im Verein sehr aktiv ist, hängen wie in einer Ahnengalerie diverse große, gerahmte Fotos. Die Bilder zeigen bunt kostümierte Fußgruppen und spektakuläre Wagenbauten aus den vergangenen 40 Jahren. Daneben sind Urkunden und Plaketten zu sehen – Auszeichnungen der Faschingsjury. „Hier hängen die Fotos und Auszeichnungen, bei denen wir unter den besten Festwagen waren“, sagt Janet Vosteen. Auch Ehrungen für den ersten Platz sind darunter. Denn längst gehört der Ortsverein zur „Champions-League“ des Wagenbaus.

„Seit 1998 bauen wir auf höherem Niveau. In dem Jahr haben wir unsere erste Auszeichnung gewonnen, und seitdem sind wir in jedem Jahr unter den besten sechs Festwagen gewesen“, sagt Vosteen. Das Ehepaar erinnert sich mit Vergnügen an viele fantastische Aufbauten wie etwa den Space-Entwurf. Der große Anhänger wurde dabei mit Hunderten CDs in ein Raumschiff verwandelt, die Fußgruppe trug Nudelsiebe, ausstaffiert mit Alufolie auf dem Kopf. 2006 errang der Ortsverein erstmals den ersten Platz mit einem Festwagen zum Thema „König der Löwen“. 2007 folgte der nächste Knaller: Der Anhänger, der von einem Traktor gezogen wird, wurde in ein Piratenschiff verwandelt. „Damit wurden wir sogar zum Bremer Cinemaxx eingeladen, um das Schiff beim Kinostart von 'Fluch der Karibik' zu zeigen“, erinnert sich Vosteen. Auch auf Freimarktumzügen und anderen Festen haben die Aktiven ihre spektakulären Bauten schon des Öfteren präsentiert.

Jede Menge Arbeit und Herzblut stecken in den riesigen Festwagen und den fantasievollen Kostümen. Die Vorbereitungen starten in der Regel im September und enden erst am letzten Freitag vor dem Umzug. In der Maschinenhalle auf dem Hof der Vosteens entsteht das neue Gefährt an vielen Abenden in vergnügter Runde. Basis ist immer derselbe große Hänger, der mit aufwendigen Aufbauten versehen wird. Der Abriss der Verkleidung nach dem Faschingsumzug fällt den Ortsvereinsmitgliedern darum auch häufig schwer. Deshalb steht in der Maschinenhalle auch heute noch das Modell des Jahres 2020 in ganzer Pracht – ein rund vier Meter hoher und sieben Meter langer American Diner, der komplett in knallrotes Kunstleder eingefasst ist.

Die Kostüme entstehen ebenfalls in Eigenregie und wochenlanger Arbeit. Während die Männer in der Halle werkeln, treffen sich die Frauen auf der Diele, nehmen unzählige Maße und schneiden die Kostüme für die rund 150 Umzugsteilnehmer zu. Alle Aktiven der Fußgruppe nähen dann zu Hause die Zuschnitte zusammen, basteln Hüte und verrückten Zierrat.

In den vergangenen zwei Jahren hatte der Ortsverein seine Faschingsaktivitäten allerdings ein wenig zugunsten der Fertigstellung des neuen Vereinsheims An der Hackhorst zurückgeschraubt. Zusammen mit der Speelkoppel, dem Schützen- und dem Sportverein war der Ortsverein tatkräftig an den Arbeiten beteiligt. Der Bau ist nun weitestgehend abgeschlossen, daher waren viele gespannt darauf, was die Faschingsfans als nächstes auf die Beine stellen würden. Noch im August stimmte der Ortsverein über das Thema des Festwagens ab. „Jeder Anwesende stimmt bei uns mit, auch die Kinder. Fasching ist bei uns ein Gemeinschaftsprojekt“, sagt Janet Vosteen. Das Motto für den Umzug 2021 war also bereits gewählt, bevor die Absage für den Fasching kam. „Wir wollen das Thema aber nicht fallen lassen, sondern 2022 umsetzen“, hält Enno Vosteen fest. Um was es sich dabei handelt, soll eine Überraschung bleiben. Aber eines ist sicher: „Um Corona wird es dabei nicht gehen.“