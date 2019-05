In der praktischen Arbeit mit Pferden sollen die Seminarteilnehmerinnen ihren eigenen Führungsstil erkennen. (INGO MOELLERS)

Warum Pferde? Dagmar Fuchs lächelt, sie kennt diese Frage. „Pferde haben ganz ähnliche soziale Strukturen wie wir Menschen und sind Meister der Körpersprache“, erklärt die 62-Jährige, die seit 2011 in ihren Coaching-Seminaren „Frauen und Führung“ ganz bewusst auf vier Pferde als tierische Co-Trainer setzt. So auch jüngst im Tagungshaus Mikado in Prinzhöfte. Acht Frauen absolvierten hier einen fünftägigen Bildungsurlaub mit Theorie im Seminarraum und praktischen Übungen auf der Pferdekoppel. Die Teilnehmerinnen kommen laut Fuchs dabei aus den unterschiedlichsten Kontexten: „Das reicht von der Kita-Leiterin über Technikerinnen bis hin zur Managerin eines Großkonzerns.“

Im ersten der insgesamt dreiteiligen Seminarreihe von Dagmar Fuchs geht es insbesondere um Glaubenssätze zum Thema Führung: Was bedeutet für mich Führung? Wie führe ich mich selbst oder andere und wie führe ich im Team? „Führung zu übernehmen ist für Frauen oft ein Thema, das zu inneren Konflikten führt, wenn es um Klarheit und Abgrenzung geht“, erzählt Fuchs. Oft stecke die Annahme dahinter, Sympathien zu verlieren, wenn man zu stark Interessen verfolge oder zu entschlossen auftrete. Ziele des Seminars seien daher, die eigenen beruflichen wie privaten „Standpunkte“ zu erkennen.

Am Anfang steht dabei immer ein Theorieteil. „Viele Teilnehmerinnen haben keine Erfahrungen mit Pferden. Da räume ich erst einmal mit Mythen auf, erkläre Do‘s und Dont‘s“, sagt die Seminarleiterin. Danach folgen die ersten tierischen Interaktionen. Die Pferde, mit denen sie arbeitet, stammen aus ihrer eigenen Zucht. „Ich kenne die Tiere von klein auf“, sagt Dagmar Fuchs. Eine der ersten Übungen sei etwa, das Pferd ohne konkretes Ziel an einem Strick zu führen. „Das ist schon häufig die erste Hürde, weil es keine klare Aufgabe gibt“, weiß Fuchs aus Erfahrung und verweist gleichsam auf unbewusste Strukturen dahinter: Brauche ich eine Aufgabe? Kann ich mich selbst strukturieren? Im pferdegestützten Coaching und im Austausch in der Gruppe könnten Frauen solche verinnerlichten Denk- und Reaktionsmuster eher sehen als im normalen Alltag.

Die Pferde fungieren dabei als „Spiegel“, erläutert Fuchs das Konzept. „Pferde sind besonders empfänglich für jene Signale, auf die auch wir Menschen intuitiv und unbewusst reagieren. Dabei prüfen sie uns auf Kongruenz, zeigen uns also, wie wir unbewusst das präsentieren, was wir denken, fühlen und möchten.“ Fuchs vergleicht dies mit dem Eisberg-Modell: „Nur ein kleiner Prozentsatz der Kommunikation läuft direkt über den inhaltlichen Kanal, 70 bis 80 Prozent finden über die Tonalität und nonverbal statt.“ Pferde helfen dabei, Widersprüche zwischen diesen Kanälen aufzudecken.

„In diesem Punkt streben Pferde generell nach Klarheit“, sagt Fuchs. Das könne man auch auf den beruflichen Kontext übertragen. „Viele Mitarbeiter möchten genau wissen, was gemacht werden soll, wie es gemacht werden soll, welche Ziele verfolgt werden.“ Generell setze dies eine kongruente Führungspersönlichkeit voraus. „Das heißt nicht, dass wir autoritär führen sollen“, betont Fuchs und führt aus: „Es geht vielmehr um eine flexible Führung. Das ist im Idealfall eine gesunde Kombination aus demokratischem, Laissez-faire und autoritärem Führungsstil.“ „Aus meiner Arbeit mit sogenannten Problempferden habe ich immer wieder gesehen, dass das Problem häufig weniger beim Pferd als vielmehr beim Halter liegt“, berichtet Fuchs von ihren beruflichen Erfahrungen als Reitlehrerin. „Pferde lassen sich nicht beeindrucken von schönen Worten, von eloquentem Auftreten oder fantastischer Kleidung. Sie fragen nur nach Sicherheit und Klarheit. Und das ist definitiv auch ein Bedürfnis von Mitarbeitern“, erläutert sie.

Seminarteilnehmerin Beate Just aus Hessen jedenfalls sieht ihre Erwartungen voll erfüllt: „Da gab es schon einige Aha-Erlebnisse für mich – sowohl beruflich als auch privat.“ Bei einer ungeklärten Karriere-Frage gehe sie jetzt mit einer klaren Entscheidung zurück in den Berufsalltag.

Dagmar Fuchs ist 1956 in Bremen geboren und wohnt aktuell in Twistringen. Seit 1990 arbeitet die gelernte Krankenschwester, ausgebildete Reitlehrerin und Kommunikationstrainerin mit Pferden und Menschen, seit 2011 bietet sie die dreiteilige Seminarreihe „Frauen und Führung“ an. In den zwei Aufbauseminaren beschäftigt sich Fuchs mit den Themen Motivation und Konflikten sowie mit Wertesystemen und Stressmanagement. Nähere Informationen gibt sie unter der Telefonnummer 01 72 / 4 17 52 08 oder online unter www.pferdefuchs.de.