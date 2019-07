Das Amtsgericht Wildeshausen musste über einen Fall von nicht artgerechter Ponyhaltung urteilen. (David-Wolfgang Ebener/DPA)

Wildeshausen/Ahlhorn. Wegen Vergehen gegen das Tierschutzgesetz musste sich ein 75-Jähriger Landwirt aus Ahlhorn in der Gemeinde Großenkneten nun vor dem Wildeshauser Amtsgericht verantworten. Der Prozess endete mit der Einstellung des Verfahrens. Der Angeklagte muss im Gegenzug 600 Euro an die Staatskasse zahlen.

Dem Landwirt war vorgeworfen worden, zwischen August 2017 und Mai 2018 insgesamt 13 Ponys auf seinem Hof nicht artgerecht gehalten zu haben. Bei acht Tieren wurde unter anderem eine chronische Bronchitis festgestellt. Mehrere Tiere verfügten über Rückbildungen an den Zähnen, die eine Futteraufnahme erschwerten. „Alles hat sich im Laufe der Jahre geändert, nur die Hofanlage meines Mandaten nicht“, sagte der Verteidiger in einer Erklärung. Ihm sei die ganze Situation wohl über den Kopf gewachsen.

Die Tierschutzgruppe Wildeshausen hatte die Missstände aufgedeckt. Erst nach massivem Drängen der Tierschützer war das Veterinäramt des Landkreises tätig geworden. Am 14. Mai 2018 war der Betrieb letztendlich aufgelöst worden, die Tiere wurden anderweitig untergebracht. Der 75-Jährige führte den Hof alleine. Nur einige Kinder, die die Ponys ritten und auch gelegentlich pflegten, unterstützten ihn. An Einkünften nannte er vor Gericht lediglich eine landwirtschaftliche Rente in Höhe von 400 Euro. „Das dürfte schwierig sein, davon 13 Pferde zu unterhalten und den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten“, stellte der Staatsanwalt fest. Auch die Richterin hielt die Pferde angesichts des geringen Einkommens für unterversorgt. Fotos, die eine Tierärztin bei der Sicherstellung der Ponys gemacht hatte, belegten die Missstände ganz offensichtlich. „Wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann muss man sich Hilfe suchen oder die Tiere verkaufen“, redete sie dem Angeklagten ins Gewissen.

Vor dem Hintergrund, dass der Angeklagte sein Vergehen zumindest ein Teilen einräumte und die Pferde nicht mehr auf seinem Hof sind, regte die Richterin die Einstellung des Verfahrens an. Dem stimmten Staatsanwalt und Verteidiger. zu. Dem Angeklagten wurde aufgrund seiner extrem prekären finanziellen Situation eine Teilzahlung der Geldauflage in sechs Raten eingeräumt. Kommt er dem nach, ist das Verfahren endgültig abgeschlossen.