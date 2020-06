Uta Dietrich (links) und Katrin Meyer-Abich freuen sich auf den neuen Azubi-Jahrgang. (INGO MÖLLERS)

Schülerinnen und Schüler können sich über eine Erweiterung des Ausbildungsangebotes im Bereich der Pflege in Delmenhorst freuen. Am 27. August soll die neuartige generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Kerschensteiner-Schule starten. Aufseiten des Lehrerkollegiums und der Schulleitung ist die Freude darüber, die Genehmigung für die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung von der Landesschulbehörde erhalten zu haben, groß. „Wir freuen uns sehr, unser Ausbildungsangebot zu erweitern und das Gesamtpaket als Pflegeschule abrunden zu können“, so Ulrich Droste, Oberstudiendirektor der BBS II. Bisher wurde an der berufsbildenden Schule im Bereich Pflege vor allem die Ausbildung zur Pflegeassistenz absolviert. „Dieses Angebot wird durch die Integration der neuen Ausbildung zur Pflegefachkraft ganz entscheidend erweitert“, findet Droste. Das Besondere an der generalistische Ausbildung ist die Zusammenführung der drei Pflegebereiche Alten-, Kranken- und Kinderpflege. Durch diese Neuerungen können die Auszubildenden alle Pflegebereiche gleichermaßen kennenlernen. Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt dann die Spezialisierung. Als Träger der staatlichen Schuleinrichtung habe die Stadt Delmenhorst durch die Genehmigung außerdem ihre eigene Pflegeschule. Ein taktisch kluger Zug der Stadt, wie der Schulleiter findet. „So kann die Stadt Einfluss nehmen und Ideen vorantreiben“, so der Schulleiter.

Lehrerkollegium erweitert

„Der Einstieg in die Pflege kann ab dem Hauptschulabschluss realisiert werden“, betont Droste. Über die zweijährige Ausbildung zur Pflegeassistenz könne demnach zunächst der Realabschluss erworben werden. Darauf aufbauend können Interessierte anschließend die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft abschließen. Bei Auszubildenden, die im ersten Anlauf einen erweiterten Realabschluss erworben haben, ist auch eine Verkürzung der Ausbildung zur Pflegefachkraft denkbar. „Bei uns greift alles ineinander und ein Schulwechsel ist beispielsweise nicht nötig“, findet der Oberstudiendirektor. Interessierte können auf die kompetente Beratung durch Teamleiterin Oberstudienrätin Uta Dietrich und Abteilungsleiterin Studiendirektorin Katrin Meyer-Abich bauen. Sie bilden die Anlaufstelle, wenn es um die Pflegeausbildung an der Schule geht. „Mit Frau Meyer-Abich und Frau Dietrich haben wir zwei Beraterinnen aus der Fachrichtung Pflege, die gemeinsam mit den Absolventen einen passenden Weg finden, der zum Ziel führt“, lobt Droste. So könne die Schule letztendlich mit einer erfolgreich abgeschlossen Berufsausbildung oder dem allgemeinbildenden Abitur verlassen werden. Für das neue Ausbildungsangebot wurde das Lehrerkollegium erweitert. Außer über die Genehmigung der neuen Ausbildung kann sich die berufsbildende Schule zukünftig darüber freuen, sich als akkreditierte Zertifizierungsstelle betrachten zu dürfen. Das heißt, es dürfen zukünftig berufliche Weiterbildungen an der Schule ergriffen werden.

In die Freude über das neue Ausbildungsangebot mischt sich aber auch ein wenig Unsicherheit, die der aktuellen Corona-Krise geschuldet ist. „Wir haben uns bisher gut mit der Situation arrangiert. Es wurden sieben verschiedene Eingänge und Pausenhöfe eingerichtet, sodass alle Hygiene-und Abstandsregelungen gut einhalten werden können. Die Pausen finden darüber hinaus zeitversetzt statt. Wir fahren also ein gutes System“, berichtet Droste. Zudem wurden die Klassenverbände geteilt, sodass nur 14-tägig mit der Hälfte der Schüler Präsenzunterricht stattfindet. Der Unterricht in den Fachräumen, wo Absolventen Tätigkeiten wie Blutdruckmessen oder das Legen von Verbänden üben, findet sogar in noch kleineren Gruppen statt. Und auch im E-Learning-Bereich sei man gut aufgestellt, ergänzt Pressesprecher Markus Weise. „Den Schülern wird grundsätzlich ein Microsoft Office Paket während der Ausbildungszeit und eine schulinterne E-Mail zur Verfügung gestellt. Das kommt uns jetzt zu Gute", berichtet er.

Ob das Homeschooling bei den neuen Schülern, die im August starten sollen, ebenso gut funktioniert bezweifelt der Schulleiter Droste jedoch. Das E-Learning verlaufe seiner Meinung nach bisher so erfolgreich, weil Lehrer und Schüler sich kennen und einschätzen könnten. „Für die neuen Absolventen wird es schwieriger“, befürchtet er. „Sie kennen uns und unsere Erwartungen nicht, wir kennen sie und ihre Voraussetzungen nicht“, führt er fort. Das wären nicht gerade ideale Bedingungen für die rund 1000 Schüler, die jedes Jahr an der BBS II den Grundstein ihrer beruflichen Karriere legen. Daher wünscht Droste sich, dass zumindest zum Ausbildungsstart Präsenzunterricht stattfinden kann. „Wie sich die Situation für Schulen entwickeln wird, wissen wir aber leider nicht. Deswegen sind wir auf alles vorbereitet und haben einen Fahrplan für den Fall, dass wir nicht wie gewünscht starten können.“

Interessierte können sich bis zum Ausbildungsstart unter der Telefonnummer 04221/855 0 beraten lassen und sich mit oder ohne Ausbildungsbetrieb auf der Website www.bbs2.de bewerben.