Für jeden Kooperationspartner hatte die Kreisverwaltung einen Vertrag vorbereitet, der reihum von allen unterzeichnet wurde. (INGO MöLLERS)

Landkreis Oldenburg. Insgesamt 23 Kooperationspartner haben am Donnerstag im Kreishaus Wildeshausen den „Verbundvertrag über die Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern“ unterschrieben. Der Vertrag stellt einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer Neuregelung der Pflegeausbildung für den Landkreis Oldenburg dar, die durch eine Reform des Pflegeberufegesetzes notwendig wurde. Demnach müssen Auszubildende in der Pflege jetzt nicht mehr im Vorfeld zwischen den jeweiligen Sparten Krankenpflege und Altenpflege entscheiden.

Durch die Reform stehen die Ausbildungseinrichtungen jetzt vor der Situation, künftig einrichtungsübergreifende Praxiseinsätze anbieten zu müssen: Auszubildende in der Altenpflege haben etwa Pflichteinsätze in der Krankenpflege abzuleisten und umgekehrt. Auch die Langzeitpflege in stationären Einrichtungen sowie die ambulante Akutpflege sollen die künftigen Pflegefachkräfte im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung kennenlernen. Dies führt wiederum zu einem erheblichen Koordinierungsaufwand, der insbesondere kleinere Einrichtungen vor große Herausforderungen stellt.

Aus diesem Anlass hat die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den Berufsbildenden Schulen Wildeshausen (BBS) verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung geprüft und mit Zustimmung der Kreisgremien eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen, um die Praxiseinsätze künftig zu koordinieren. Im Gegenzug beteiligen sich die Einrichtungen mit einem Betrag von 389 Euro pro Auszubildenden und Jahr an den entstehenden Personalkosten.

Zu den Kooperationspartnern, die den Verbundvertrag unterschrieben haben, gehören unter anderem Seniorenzentren, die Fachklinik für Orthopädie in Stenum, die Paritätische Sozialstation Wildeshausen, die Diakonie Himmelsthür, die Arbeiterwohlfahrt, das Pflegezentrum Johanneum sowie häusliche Krankenpflegedienste. Über die Aufnahme weiterer Kooperationspartner entscheidet künftig ein Verbundbeirat.

„Ich freue mich, dass die Kooperation so schnell umgesetzt werden konnte“, sagte Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff bei der Vertragsunterzeichnung. In einer Auftaktveranstaltung im September 2019 in der BBS Wildeshausen hatte die Kreisverwaltung das Vorhaben allen Beteiligten vorgestellt. Im Dezember war der Kooperationsvertrag dann im Detail ausgearbeitet worden. „Das gab sozusagen den Marschbefehl für die jetzige Unterzeichnung“, kommentierte Schulamtsleiter Maik Ehlers.

25 Ausbildungsplätze

Zum 1. August 2020 hält die Berufsschule je Ausbildungsjahr maximal 25 Plätze für die neue, generalistische Pflegeausbildung vor. Dabei haben Auszubildende von Betrieben im Landkreis Oldenburg Vorrang. „Sollten darüber hinaus noch Plätze frei sein, öffnen wir diese auch für Einrichtungen außerhalb des Landkreises“, erklärte Ehlers.

Ab diesem Montag gibt die Koordinierungsstelle die Anmeldeformulare für die generalisierte Pflegeausbildung aus. „Wir sind natürlich alle neugierig, wie viele Plätze wir belegen können“, sagte Jürgen Strodthoff, Schulleiter der BBS Wildeshausen. Wenn die Anmeldungen vorliegen, gilt es zunächst, für jeden Auszubildenden Pläne zu erstellen, in welchen Einrichtungen des Kooperationsverbunds der jeweilige Auszubildende untergebracht wird. „Da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu“ , erklärte Strodthoff.

Neben den Praxiseinsätzen geht mit der Ausbildungsreform auch eine neue Finanzierung einher. Alle Pflegeeinrichtungen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich ausbilden oder nicht, zahlen Pflichtbeiträge in einen Fonds ein, der wiederum eine Pauschale an die Ausbildungseinrichtungen zahlt. Auch die BBS Wildeshausen erhalten entsprechende Zahlungen.

Nach einem Zeitraum von vier Jahren sieht die Ausbildungsvereinbarung eine Evaluation vor. Schließlich stelle diese Thematik für alle Beteiligten „Neuland“ dar, und es gebe in Niedersachsen keinerlei Erfahrungen, auf die zurückgegriffen werden könne, wie die Kreisverwaltung ausführt.