Im August 2020 brachte ein Schwerlasttransporter den "Pink Panzer" nach Munster. (Ingo Möllers)

Das Panzermuseum braucht die Hilfe aller Delmenhorsterinnen und Delmenhorster, ob in der Stadt oder im Exil. Bitte meldet euch bei uns!" Mit diesen Worten beginnt die Videobotschaft von Ralf Raths, Direktor des Deutschen Panzermuseums in Munster, die auf Youtube bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung rund 20.000 Klicks zählte. Nachdem der "Pink Panzer" im August vergangenen Jahres von der Großen Höhe in das Panzermuseum umgezogen ist, sollen nun möglichst viele Geschichten und Anekdoten zu dem Stahlkoloss gesammelt werden. "Wir haben schon ein Bild von einem Konzert auf dem Panzer gesehen. Dafür ist er nicht gebaut worden", nennt Raths ein Beispiel. Aber auch das gebrochene Bein nach einer missglückten Kletteraktion oder die Liebesgeschichte, die auf der Großen Höhe ihren Anfang nahm, seien interessant. Durch einen Umbau des Museums dauere es aber noch etwas, bis der Panzer tatsächlich ausgestellt werde. "Wir wollen erst einmal Kontaktdaten sammeln", sagt Raths. Das Museum gibt zwei Telefonnummern an: 0 51 92 / 89 83 34 und 01 76 / 15 09 12 46. Unter depot@daspanzermuseum.de ist auch der Kontakt per E-Mail möglich.