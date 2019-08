Vor 25 Jahren wurde auf der Großen Höhe in Delmenhorst ein Teilstück der Gasleitung von Emden nach Salzwedel verlegt. (Patrick Pleul/DPA)

Umweltalarm an der Heidkruger Bäke: Von einem Betrieb an der Dahlienstraße war über den Regenwasserkanal Mineralöl mit Schwerölanteil in das Gewässer gelangt. Das Ölgemisch hatte sich an vier Bereichen der Bäke – dort, wo die Fließgeschwindigkeit gering ist – festgesetzt und einen dicken Ölfilm gebildet. Es war Gefahr im Verzug. Das Delmenhorster Umweltschutzamt rief eilends Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die Firma Umweltschutz Nord aus Ganderkesee zu Hilfe, und gemeinsam gelang es, die verunreinigten Flächen großräumig mit Schwimmbarrieren abzusperren und das Ölgemisch abzusaugen. Auch die Böschung der Bäke musste an diesen Stellen geschnitten und gereinigt werden. Vorsichtshalber wird eine Ölsperre noch ein paar Tage liegen bleiben, um nachfließendes Öl auffangen und absaugen zu können. Die Gewässerverschmutzung war dem Amt für Umweltschutz von einer Anwohnerin gemeldet worden. Gegen den mutmaßlichen Verursacher ermittelt jetzt die Polizei (10./11. August 1994).



Auf der Großen Höhe in Delmenhorst sind zurzeit Pipeline-Bauer aus aller Herren Länder dabei, ein Teilstück der Gasleitung von Emden nach Salzwedel zu verlegen. Die Leitung wird einmal an die Europipe der norwegischen Gesellschaft Statoil angeschlossen. Ein Knochenjob. So müssen die jeweils 18 Meter langen Pipeline-Rohre mit einem Durchmesser von 1,2 Metern zu langen Strängen verschweißt und dann von Spezialkränen in tiefe Rohrgräben eingebettet werden. Schweißer und Schleifer benötigen jeweils fast drei Stunden, um die Rohr-Enden mit bis zu acht übereinanderliegenden Schweißnähten zu verbinden. Und das bei den hohen Temperaturen der vergangenen Wochen. Die mehr als zehn Tonnen wiegenden Rohre werden von großen Lagerplätzen im Landkreis Oldenburg zur jeweiligen Baustelle gefahren. Bauleiter Hermann Ortgies aus Jever ist in Sachen Pipelinebau schon seit 1959 „auf Achse“, wie er sagt. Viele Arbeiter seiner 140 Mann starken Truppe kennt er seit über 20 Jahren: „Wir haben schon zusammen in Brasilien, Arabien und sonst wo Rohre verlegt“, erzählt er mit ostfriesischem Akzent. Die Zusammensetzung der Pipelinebauer ist international. Ortgies: „Bei uns arbeiten Deutsche, Italiener, Türken, Iraner, Schotten, Engländer und Ostfriesen Hand in Hand.“ Nicht überall kann der Boden für die Rohrverlegung aufgegraben werden, Straßen, Wege, Wasserläufe oder Waldstücke werden von den Pipelinebauern unterpresst. So blieb zum Beispiel die Kleine Delme bei Gut Holzkamp unversehrt. Der Rohrstrang wurde mit einer Pressluftrakete Zentimeter für Zentimeter unter das Bachbett hindurchgetrieben. Die mächtigen Stöße waren fast wie bei einem Erdbeben in weitem Umkreis zu spüren (10. August 1994).



Auch in Hude war die Beteiligung an der Europawahl nicht gerade hoch, sondern im Gegenteil mit 50,75 Prozent eher sehr schwach. Aber in den anderen Gemeinden im Landkreis Oldenburg gingen am 12. Juni noch weniger Bürger zur Wahlurne und somit war die Huder Beteiligung auf einmal, relativ gesehen, sehr gut. Dafür gab's eine Auszeichnung: Das Kreiskomitee für die Europawahl überreichte der Klostergemeinde im Rathaus für die höchste Wahlbeteiligung im Landkreis eine große Europafahne. Oberkreisdirektor Wolfgang Haubold, Komitee-Vorsitzender Steffen Akkernmann und Landrat Hermann Bokelmann waren eigens nach Hude gekommen, um Bürgermeister Gerold Pflug und Gemeindedirektor Ingo Heinemann das blaue Tuch mit den zwölf goldfarbenen Sternen zu überreichen (11. August 1994).



Auf dem „Spargel- und Erdbeerhof“ an der Syker Straße wurde gerade Polterabend gefeiert, als plötzlich eine offene Feldscheune auf dem Anwesen lichterloh in Flammen stand. Sie brannte völlig nieder. Auch die in der Scheune gelagerten circa 100 großen Stroh-Rundballen sowie einige Gerätschaften verbrannten, ebenso einer von zwei dort abgestellten Wohnwagen. Die Delmenhorster Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 50 Wehrmännern am Brandort und konnte das drohende Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus. Den Polterabend hatte der Enkel des Hofeigentümers gefeiert. Rund 150 Gäste feierten mit, unter ihnen auch der stellvertretende Gemeindebrandmeister aus Stuhr, Arnold Meyer. Als die Gäste gegen 22.30 Uhr zunächst glaubten, zu ihrer Unterhaltung sei ein Feuer angezündet worden, erkannte Meyer sofort den Ernst der Situation: „Die Scheune brennt, holt eure Autos da weg!“, alarmierte er die Gäste. Er hatte zufällig auch sein Funkgerät dabei, mit dem er allerdings nur die für Stuhr zuständige Leitstelle in Diepholz anrufen konnte. Diese gab den Feueralarm sofort weiter nach Delmenhorst. Anschließend holte Arnold Meyer aus seinem Auto seine rote Feuerwehrweste und zog sie an. Erst jetzt folgten auch die Autofahrer unter den Gästen zügig seiner – nunmehr amtlichen – Aufforderung, ihre Fahrzeuge aus dem Brandbereich zu fahren. Der umsichtige Feuerwehrmann war dann auch noch bei der Einweisung der 15 Delmenhorster Löschfahrzeuge eine große Hilfe. Zwei Tage nach dem Brand beim Polterabend war Arnold Meyer ebenfalls Gast bei der folgenden Hochzeit in Delmenhorst – natürlich wieder mit „Ehrendienst-Funke“ und Feuerwehrweste, die diesmal aber zum Glück nicht benötigt wurden (12./16. August 1994).



Zwischen Cramerstraße und Elbinger Straße beginnt in zwei Tagen die Erneuerung der marode gewordenen Düsternortstraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Jahre dauern. Neben der Fahrbahnerneuerung sollen der Rad- und Fußweg ausgebaut werden. Außerdem werden auf beiden Seiten Bäume gepflanzt und in einigen Bereichen Parkplätze angelegt. Bei der Gelegenheit sollen auch die Kanalisation und sämtliche Versorgungsleitungen erneuert werden (13. August 1994).



Dem Delmenhorster Werner Husak ist an der Thülsfelder Talsperre ein kapitaler Fang gelungen: Der Petrijünger zog dort einen 1,70 Meter großen und 26,3 Kilogramm schweren Wels an Land. Dies ist, wie der Vorsitzende des Delmenhorster Fischereivereins, Hans-Günter Stasch, mitteilte, der drittschwerste Wels, der in diesem Jahr in Deutschland gefangen worden ist (13. August 1994).



