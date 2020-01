Die SPD hat es wahrlich nicht leicht. In den Umfragewerten dümpelt sie immer noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Ihre Erfolge werden kaum wahrgenommen. Der Neujahrsempfang der Wildeshauser SPD war daher auch so etwas wie Balsam für die gebeutelten Genossen.

Am Sonntagvormittag hatte der Ortsverein Wildeshausen in den Ratskeller geladen. Der Vorsitzende Thomas Harms begrüßte dazu besonders Niedersachsens Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Carola Reimann. Sie war um 7.20 Uhr mit dem Zug von Braunschweig in Richtung Wildeshausen gestartet. Ihr Fahrer hatte sich zuvor krank gemeldet. Am Bahnhof Delmenhorst wartete bereits Thomas Harms auf die Ministerin und chauffierte sie den restlichen Weg in die Kreisstadt.

Neben Reimann begrüßte Harms auch Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, den Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung Wildeshausen, Ingo Hermes, und Jürgen Poppe vom Handels- und Gewerbeverein HGV. Und weil Reimann auch für die Gleichstellung im Land verantwortlich ist, war auch Majken Hjortskov, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wildeshausen, der Einladung gefolgt.

Die Sozialministerin streifte in ihrer Rede verschiedene Bereiche ihres Ressorts. Dabei unterstrich sie, dass soziale Themen eng mit der Würde des Menschen zu tun hätten. „Man kann seine Freiheit nur ausleben, wenn man genügend gesichert ist.“ Deshalb seien gleiche Teilhabechancen eine wichtige Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. Dazu gehörten Bildung, Arbeit, kulturelle und politische Teilhabe. Ein Grundmaß an Sicherheit sei notwendig für die grundlegende Absicherung des Lebensrisikos. Dies sei auch entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des Einzelnen und der Gesamtheit. Damit widersprach sie Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Dieser hatte am Sonnabend in einem Zeitungsinterview geäußert, dass er die Förderung der Wirtschaft derzeit für wichtiger halte als die Sozialpolitik.

„Ich finde, der Sozialstaat ist eine große Errungenschaft“, betonte Reimann. Gleichwohl dürfe man auch nicht den Einzelnen aus der Verantwortung entlassen. Das gelte im gleichen Maße für Institutionen wie Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen. „Anfang 2020 geht es darum, das gute Fundament der sozialen Sicherheit in das digitale Zeitalter zu führen“, kündigte die Ministerin an. Ein erster Schritt sei das neue Paketbotenschutzgesetz, das seit Ende 2019 in Kraft ist. Damit nimmt der Gesetzgeber Unternehmen aus der Paketbranche stärker in ihre soziale Verantwortung. Es soll verhindert werden, dass von großen Versandunternehmen beauftragte Subunternehmen Sozialabgaben umgehen.

Ein weiter Punkt, der ihr besonders am Herzen lag, war die Bekämpfung der Kinderarmut. Auch wenn in Niedersachsen die Zahlen leicht rückläufig sind: Immer noch lebt fast jedes fünfte Kind in einer Familie, die droht, abgehängt zu werden. Die staatlichen Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe sollen auskömmlicher und übersichtlicher gestaltet werden.

Reimann reiste nach ihrer Stippvisite in Wildeshausen weiter zum nächsten Termin nach Emden. Wieder mit der Bahn.