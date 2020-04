Feuer auf Balkon

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Plastikeimer schnell gelöscht

Jochen Brünner

In einer Dachgeschosswohnung an der Langen Wand in Wildeshausen ist am frühen Mittwochmorgen ein Plastikeimer in Brand geraten. Die Polizei konnte das Feuer aber schnell löschen.