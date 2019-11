Stecken unter einer Decke: Verleger Florian Isensee sowie Martina und Timo Brünjes (von links). (Ingo Möllers)

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, dann scheint sich auch die plattdeutsche Sprache aus der Sommerpause zurückzumelden. Speelkoppeln bereiten sich auf eine neue Theatersaison vor, Plattsnacker-Kreise nehmen ihre Tätigkeit wieder auf, und auch die „Plattdüütsche Week“ steht wieder auf dem Programm. Und pünktlich zum Saisonstart meldet sich auch das Bürsteler Autorenduo Timo und Martina Brünjes mit einer neuen Produktion. Nach ihrem Debüt „Schatz ik will nich in Urlaub or worum Deko slecht is för de Ehe“ im vergangenen Jahr haben die beiden nun ein Hörbuch – das „Lusterbook“ – eingesprochen.

Das „Lusterbook“ enthält 16 Alltagsgeschichten in plattdeutscher Sprache, die mal lustig, aber auch mal nachdenklich oder sogar traurig daherkommen. Darüber hinaus gibt es eine Einleitung und unter dem Motto „Scheefloopen“ auch sogenannte Outtakes, also Dokumente, was so alles schiefgelaufen ist im Studio „Hörwerk“ von Andree Klose in Bookholzberg.

Um eine möglichst professionelle Produktion zu realisieren, hatten sich die beiden Autoren zuvor ein Sprechtraining beim Oldenburger Regisseur Ulf Goerges verordnet, den Martina von ihrer Tätigkeit beim Niederdeutschen Theater Delmenhorst kannte. „Der war dann auch tatsächlich mit im Studio und hat uns da noch Tipps gegeben“, beschreibt Martina Brünjes den Entstehungsprozess. „Das war eine tolle Erfahrung, aber auch vier Tage harte Arbeit“, erinnert sich Timo Brünjes an diese Zeit. So sei es durchaus eine Herausforderung gewesen, bei glühender Hitze eine Weihnachtsgeschichte einzulesen. Und auch einige familiäre Anekdoten sowie die Haustiere der Brünjes' – die beiden Hunde Tobi und Teddy sowie der Kater Kasimir – kommen im „Lusterbook“ vor.

„Wir machen 80 Bücher im Jahr, darunter ist vielleicht ein Hörbuch“, betont Verleger Florian Isensee, dass das Format auch für den Verlag durchaus etwas Besonderes sei. Doch schon während der Produktion des ersten Buches habe man über das Thema Hörbuch gesprochen: „Ein Hörbuch eröffnet einen anderen Zugang zu den Geschichten und ist auch für Menschen interessant, die Plattdeutsch zwar gerne hören, es aber vielleicht nicht lesen mögen“, erklärt Isensee. Auf diese Weise eröffne es einer anderen Zielgruppe den Zugang zur plattdeutschen Sprache – selbst wenn ihm bewusst ist, dass es sich bei einer CD bereits um eine „veraltete Technologie“ handele. Isensee mag auch noch nicht von einem Boom der plattdeutschen Sprache sprechen, er nennt es „Revitalisierung: Das Plattdeutsche lebt wieder etwas mehr“.

Insbesondere Martina Brünjes konzentriert sich inzwischen auf das Geschäftsmodell Plattdeutsch. Anfang des Jahres hat sie mit ihrem Gatten das Kleinunternehmen „Geschichtenschmiede Bürstel“ gegründet. Im Laufe des Jahres hat sie auch ihren früheren Hauptjob an den Nagel gehängt und ist inzwischen freiberuflich tätig. So schreibt und übersetzt sie nicht nur Theaterstücke, sondern ist vielfältig aktiv: Nachdem sie bereits ein halbes Jahr lang die Hörfunk-Kolumne „Martinas lüttje Welt“ hatte, steht im November die erste Hörspielrolle in der Krimi-Produktion „Die Alte und der Kommissar“ an. Auch im Radio werde sie – allerdings in anderer Funkion und bei einem anderen Sender – weiter aktiv sein. Schließlich verweist Martina Brünjes auf eine Auftragsarbeit: So werde als nächstes ein Krimi-Hörspiel entstehen.

Im Sommer 2020 wird die 43-Jährige an der Seite von Regisseur Frank Düwel als Regieassistentin beim Dangaster Freilufttheater „Der Fischer und seine Frau“ mitwirken. Auch für Lesungen steht das Duo selbstredend zur Verfügung. „Nur, wenn wir auch noch singen und tanzen sollen, sind wir nicht die Richtigen“, erklärt Timo Brünjes und verweist auf eine entsprechende Anfrage aus Osnabrück.

Die „Amtssprache“ im Hause Brünjes ist zwar nach wie vor Hochdeutsch. „Aber weil wir uns so intensiv damit beschäftigen, rutschen wir immer öfter ins Platt“, hat Martina Brünjes beobachtet.

Erhältich ist das „Lusterbook“ zum Preis von zwölf Euro – im Buchhandel. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.geschichtenschmiede-buerstel.de.