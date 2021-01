Oberbürgermeister Axel Jahnz ließ sich von LzO-Mitarbeiterin Angelina Hahn und Filialleiter Telim Tolan (v.l.) die Video-Beratung im Raum "Amelie" vorstellen. (INGO MÖLLERS)

Seit Jahren schon sind Banken und Sparkassen dabei, ihr Filialnetz auszudünnen. Zählte die Bundesbank Ende 2018 noch knapp 28.000 Zweigstellen von Kreditinstituten in Deutschland, so lag die Zahl ein Jahr später um etwa 1200 Geschäftsstellen darunter. Dieser Trend könnte sich infolge der Corona-Pandemie weiter verstärken.

„Für unser Haus gilt das nicht“, sagt Klaus Döring, stellvertretender Direktor Privatkunden der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO). Entgegen der allgemeinen Entwicklung hält die LzO voller Überzeugung an ihrem Netz von 112 Filialen fest und weitet jetzt das Vor-Ort-Angebot sogar noch aus. Am Standort an der Bahnhofstraße gibt es für die Kunden seit Donnerstag einen neuen Platz auf dem Sofa: Ins Separee gelangt man durch eine Glastür, die sich mit der Bankkarte öffnen lässt. Dort lässt sich der Kunde auf einem bequemen Polstermöbel nieder und blickt auf einen großen Bildschirm an der Wand. Schon mit der Türöffnung wurde das „Team Amelie“ verständigt, sodass nach nur kurzer Wartezeit ein Mitglied der 16-köpfigen Beratergruppe im Bild erscheint.

„Für uns ist dieses neue Angebot unser Service-Joker“, sagt Stefanie Stallmann, die seit rund drei Jahren an der Entwicklung des Video-Services mitgearbeitet hat. „Das Angebot ergänzt das übliche Leistungsspektrum einer Filiale“, sagt Stallmann. Für den Video-Service sind erfahrene LzO-Berater im Einsatz. „Im direkten Gespräch kann montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr alles rund ums Konto schnell und unkompliziert geklärt werden“, sagt Telim Tolan, Leiter der LzO-Filiale an der Bahnhofstraße.

Dem Service wurde der Name „Amelie“ verliehen, „die Taufe haben wir in Anlehnung an die einstige Herzogin von Oldenburg vollzogen“, sagt Stallmann. Der seit dieser Woche in Delmenhorst angebotene Service soll schrittweise in sämtlichen Filialen der LzO Anwendung finden. Die Mitarbeiter des Teams-Amelie können bei vielen Anliegen weiterhelfen. „Beispielsweise können per Videogespräch Konten eröffnet werden, wir nehmen Überweisungen sowie Überträge entgegen oder vermitteln Termine mit Spezialberatern“, sagt Stallmann. Zudem sei „Amelie“ bei der Finanzierung von Autos, Möbeln oder sonstigen Wünschen behilflich, und es können Fragen zu den Produkten der LzO beantwortet werden.

„Die Bedienung des Systems ist denkbar einfach und erfordert keinerlei Technikkenntnisse“, sagt Filialleiter Tolan. Beim Öffnen der Tür würden keinerlei Daten zum Videoberater weitergegeben. Erst im persönlichen Gespräch mache der Kunde die entsprechenden Angaben. „Soll es zu einer Überweisung kommen, weist sich der Kunde mit seiner Sparkassen-Card aus, der Karte zum Girokonto – wir stellen dann noch ein paar Sicherheitsfragen oder lassen uns den Personalausweis zeigen“, sagt Stallmann. Die meisten Beratungsgespräche könnten „Fall abschließend“ passieren. Gespräche über Baufinanzierungen würden allerdings zu einen darauf spezialisierten Berater weitervermittelt werden.

„Das Serviceangebot ist mit dem in der Filiale vergleichbar“, sagt Klaus Döring, der am Freitag Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz zum Probetermin bei „Amelie“ eingeladen hatte. „Sofort beim Eintritt in den Amelie-Raum habe ich mich wohlgefühlt, die Atmosphäre ist sehr angenehm“, sagte das Stadtoberhaupt. „Ich finde es vor allem gut, dass sich mein Gegenüber hier mit dem Gesicht zeigt“, sagte Jahnz, der übrigens auch dem Verwaltungsrat des Kreditinstituts angehört. Er freue sich, dass die LzO ihr Service-Angebot in den Filialen erweitere. „Wir steigern auch unsere Erreichbarkeit“, sagt Klaus Döring, der darauf verwies, dass der Amelie-Service durchgehend geöffnet habe, „ich erlebe es gerade, wie Kunden, die in unserer Mittagszeit ins Gebäude kommen, den neuen Service aufsuchen“. Der erste Amelie-Raum wurde bereits am 1. September 2018 in Friedrichsfehn eröffnet.