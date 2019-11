Hans-Werner Aschoff (links) und Bernd Oeljeschläger stellten den neuen Gedichtband „Take Poetry“ vor. (Martin Siemer)

Der Geschäftsführer eines Unternehmens ist von Natur aus ein Mensch, der mit Zahlen und Daten umgeht. Bei Hans-Werner Aschoff, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO), gesellt sich allerdings eine gehörige Portion Kreativität hinzu. Denn Aschoff verfasst Gedichttexte. In dieser Woche stellte er seinen neuen Gedichtband „Take Poetry“ vor. Sein Erstlingswerk war „Fake Poetry“ betitelt.

Für die Buchvorstellung hatten sich Aschoff und der Wildeshauser Verleger Bernd Oeljeschläger (culturcon medien) die Räume der Oldenburgischen Landesbank in Wildeshausen ausgesucht. Aschoff begrüßte die Gäste mit „ Der Urschrei“: „Oft leiden Gäste auf Empfängen an Vorträgen mit Überlängen. Die Augen schwer, die Stühle drücken, auf das Steißbein und den Rücken“, zitierte der Autor aus seinem neuesten Buch. Auf 104 Seiten hat der Wirtschaftsförderer Gedichte aufgeschrieben, in denen es etwa um das Wort zum Sonntag, um das Ende des Regenwurms, um Reisevorbereitungen für den Indienurlaub oder um „Deutschland: Ein Trinkermärchen“ geht.

Mit dem Gedicht „Wahrheit“ beleuchtet Aschoff auch die „Fake News“ der heutigen Zeit: „Wer nach wahren Fakten frage, suche nach der Aktenlage. Oft wird die gekonnt verwässert, angepasst und aufgebessert. Und es gilt als Wahrheit leicht, was durchgespült und aufgeweicht“.

Auch hat Aschoff einen „Rat an Politiker“: "Wenn vom Parlament das Mitglied wieder mal nur eine Sicht sieht, wenn sich in Gemeinderäten Ratsherrn an die Beine treten, wenn auf jeder Seite Frust wegen Lebenszeitverlust, kurz, wenn fehlt der Worte Macht, neige man zur Tortenschlacht. Argumente wirken schneller, doch wirf Torte nie mit Teller, sonst entsteht bei Diskussion durch die Beule Missgunst schon.“ Für Aschoff ist es der zweite Gedichtband. Bei den Illustrationen handelt es sich um Schwarz-Weiß-Fotografien des Twistringers Karsten Rubbert. Aschoff und Rubbert kennen sich seit Jahren aus dem Rotary Club Wildeshausen.

Einen Großteil seiner Verse hat der Autor auf der Insel Wangerooge verfasst. Hier hin zieht er sich regelmäßig zum Schreiben und Reimen zurück. Dort sind auch schon die ersten 25 Verse für den dritten Band der Poetry Reihe entstanden. Und auch zuhause in Krögerdorf bei Lemwerder in der Wesermarsch verpackt Hans-Werner Aschoff Geschichten in Reime. „Krögerdorf, das kennt keiner. Dort ist außer Wiesen, Kühen und Störchen auch nichts. Das reicht zum Reimen“, heißt es denn auch passend in der Biografie Aschoffs auf der letzten Seite des Büchleins. Neben der Dichtkunst frönt Aschoff der Leidenschaft des Golfspiels, bezeichnet sich allerdings selbst seit fünf Jahren als „schlechtester Golfspieler Deutschlands“.

Sein Talent zum Reimen stellte Aschoff auch schon vor einige Jahren bei der Verabschiedung des ehemaligen Sozialdezernenten des Landkreises, Robert Wittkowski, unter Beweis. Aschoff begeisterte seinerzeit mit einem bemerkenswerten Rap.

Erhältlich ist der Gedichtband „Take Poetry“ zum Preis von 14,99 im Buchhandel oder direkt über den Verlag www.culturcon.de. Und mit dem Untertitel „Gedichte für Menschen, die alles haben. Auch Langeweile“ empfiehlt sich das Buch auch direkt als Weihnachtsgeschenk.