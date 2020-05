Auf einen am Rotdornweg in Delmenhorst parkenden Transporter hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Die Polizei setzt auf Zeugen. (Symbolbild) (DPA)

Delmenhorst. Die Polizei hofft auf Zeugen, die möglicherweise einen Einbruch in einen Transporter beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter brach in dem Zeitraum zwischen Sonnabend, 2. Mai, gegen 16 Uhr, und Montag, 4. Mai, 6.30 Uhr, einen Transporter auf, der zuvor am Rotdornweg abgestellt worden war. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, entwendete der Täter mehrere Werkzeuge und Geräte, die sich in dem Transporter befanden. Danach flüchtete er in eine unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 91 15 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.