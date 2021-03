Am Montag entstand auf dem Gelände ein Containerdorf. Der Eigentümer will diese als Lagerfläche vermieten. (INGO MÖLLERS)

Das ehemalige Plexi-Möller-Gelände zwischen Oldenburger Landstraße und Elmeloher Weg ist für viele Delmenhorster ein Schandfleck. Und das nicht erst, seitdem im September vergangenen Jahres Industriehallen abbrannten und die Fische in der Welse starben. Die Politik hat nun den Grundstein gelegt, die Gewerbefläche in ein Wohngebiet zu verwandeln. Der Verwaltungsausschuss folgte am Mittwoch dem einstimmigen Votum des Fachausschusses und stellte den Bebauungsplan „Bäketal“ auf. Der Ausschuss hatte den zuvor gewählten Namen „Dummbäketal“ abgeändert. Ein Beschluss des Stadtrats ist in diesem Fall nicht nötig.

Damit folgt die Politik einer zentralen Forderung vieler Anwohner, die sich in der „Bürgerinitiative Deichhorst“ zusammengeschlossen hatten. Sie dürfte es auch freuen, dass Stadtbaurätin Bianca Urban nun die ebenfalls lange geforderte Bürgerversammlung fest terminiert hat. Am 22. April soll eine Hybrid-Veranstaltung einen Austausch von Anwohnern, Politik, Verwaltung und dem derzeitigen Eigentümer des Geländes ermöglichen.

Lange hatte Urban argumentiert, dass die Pandemie eine solche Versammlung unmöglich mache. Nun soll es ein aus der Kommunalpolitik bewährtes Format richten: Einige dürfen in Präsenz teilnehmen, der Rest schaltet sich per Computer digital dazu. „Wir wollen niemanden ausschließen und tun alles, um jedem die Teilnahme zu ermöglichen“, verspricht Maximilian Donaubauer, zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung.

Kurz vor der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr hatte der Unmut der Anwohner über die gewerbliche Nutzung des Geländes einen neuen Anlass bekommen. Der aktuelle Eigentümer, die Stern Immobilien & Handel GmbH, hatte 60 Container aufstellen lassen, um diese als Lagerfläche zu vermieten. "Wir waren bereits vor Ort und haben ein Verfahren zur baurechtlichen Prüfung eingeleitet", sagt Donaubauer aus der Verwaltung. Sein Eindruck sei, dass der Eigentümer hier eine bauliche Veränderung vorgenommen hat, bei der eine Absprache mit der Stadt nötig gewesen wäre. "Wir werden das prüfen und einschreiten, wo es geht", verspricht Donaubauer.

Wiebke Machel von der Bürgerinitiative Deichhorst ist von dem Containerdorf immer noch entsetzt: „Das ging am Montag um 6.30 Uhr los und endete um 22 Uhr. Schon jetzt wird die Lagerfläche mit einer Verfügbarkeit rund um die Uhr und sieben Tage die Woche angeboten.“ Am Montag hätten mehrere Anwohner Polizei und Stadtverwaltung angerufen, um die Aufstellung der Container zu stoppen. Sogar ein öffentlicher Parkplatz sei für die Laster den ganzen Tag in Beschlag genommen worden. „Es macht uns sprachlos, dass so etwas möglich ist, ohne dass mal jemand nach der Genehmigung fragt“, kritisiert Machel.

Die Aufstellung des neuen Bebauungsplans ist auf dem Weg zu einem neuen Wohngebiet nur ein erster Schritt. Bis tatsächlich die Bagger rollen, dürften Jahre vergehen. Zwischen 2002 und 2007 war ein erster Anlauf für ein Wohngebiet gescheitert. Es stand bereits ein städtebauliches Konzept, auf den nötigen städtebaulichen Vertrag konnte sich die Stadt aber nicht mit dem damaligen Grundstückseigentümer einigen.

Dies könnte auch beim nun angestoßenen zweiten Anlauf wieder zu einer großen Hürde werden. Denn die Stern GmbH, mit deren Gesellschafter Martin Stucke der DELMENHORSTER KURIER mehrfach gesprochen hat, will am liebsten die gewerbliche Nutzung fortsetzen. „Vom Eigentümer gibt es unterschiedliche Aussagen. Gegenüber der Stadt hat er auch gesagt, dass er das Grundstück entwickeln will“, berichtet Donaubauer. Die Stadt stehe bereits in Kontakt, nun sollten weitere Gespräche folgen.

Ein weiterer Grund für den misslungenen ersten Versuch zu Beginn der 2000er-Jahre war auch der Widerstand einiger Anwohner. Aus östlicher Richtung sollte von der Straße Auf der Helle ein neuer Verkehrsanschluss entstehen. Für eine neue Straße hätten aber einige Grundbesitzer auf einen Teil ihres Gartens verzichten müssen. Dieses möglicherweise immer noch bestehende Problem klammert der neue Bebauungsplan aber aus: „Die Flächen östlich anschließend an die heutige Gewerbefläche werden im ersten Planungsabschnitt noch nicht mit einbezogen.“

„Wichtig ist, dass wir mit unseren Planungen niemanden überrumpeln. Wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen“, betont Stadtplaner Donaubauer. Er wolle mit allen Anliegern das Gespräch suchen und so ohne Druck prüfen, wo die Interessen liegen. „Fehlt dem Gebiet die neue Anbindung, sind auch weniger Wohneinheiten vorstellbar“, erklärt Donaubauer.