Mehr Agrarfrost oder leistungsstärkere Windkraftanalagen – das ist hier die Frage. (Ingo Möllers)

Wolfgang Sasse, Fraktionsvorsitzender der CDU im Wildeshauser Stadtrat, betont in Ausschusssitzungen häufig die Verlässlichkeit der Politik für Investoren. Das scheint jedoch nicht für jeden Investor zu gelten. Denn der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) hat in der vergangenen Woche erneut die Wiederaufnahme der Planungen für den Ausbau von Windkraftanlagen in Aldrup abgelehnt.

Zuvor hatte die UWG im Ausschuss für Stadtplanung einen entsprechenden Antrag gestellt und zugleich eine abschließende Beratung im Stadtrat gefordert. Die Mehrheit des Ausschusses folgte diesem Antrag. Der Verwaltungsausschuss kippte jedoch das Votum – zum wiederholten Male. Seit 2003 betreibt die JWP Jade Windpark zwei Windkraftanlagen mit einer Leistung von je 1,3 Megawatt am Standort Aldrup. Die Flächen sind von zwei Landwirten zur Verfügung gestellt worden. Seit 2015 beabsichtigt JWP, die beiden bestehenden Anlagen durch leistungsfähigere zu ersetzen, das sogenannte Repowering. Geplant sind zwei Anlagen mit einer Nabenhöhe von bis zu 119 Metern und einem Rotordurchmesser von bis zu 122 Metern. Die Gesamthöhe beträgt bis zu 180 Meter. Die Gesamtleistung wird mit 6,8 Megawatt angegeben. Das entspricht etwa 18 Millionen Kilowattstunden im Jahr, damit können 3 600 Vier-Personen-Haushalte mit grünem Strom versorgt werden. Die Kohlendioxid-Einsparung: etwa 11 000 Tonnen pro Jahr.

2015 sprach sich der Fachausschuss noch einstimmig für eine Umsetzung des Repowering-Projektes aus. Wolfgang Sasse empfahl seinerzeit, diesen „Beschluss in allen Punkten zu unterstützen“. Doch in der Folgezeit schwand diese Unterstützung. Dem Projektentwickler wurden immer neue Steine in den Weg gelegt. Kommunalpolitiker hegten Bedenken, dass die neuen Anlagen zu dicht am Agrarfrost-Betriebsgelände liegen. Bei einer Havarie einer Anlage könnte diese womöglich auf das Gelände stürzen. Doch dieses Argument entkräftete der vom Investor beauftragte Planer. Selbst im Fall einer Totalhavarie könnten die größeren Anlagen nicht auf Betriebsteile fallen. Gebäude, die von Agrarfrost künftig errichtet würden, wären nicht durch Schattenwurf oder Lärmimmission beeinträchtigt. Das Schallgutachten war sogar mit dem Planer des benachbarten Gewerbebetriebes abgestimmt worden.

Dennoch beschloss der Fachausschuss 2018 mit den Stimmen von CDU und SPD, die Planungen zum Windpark Aldrup einzustellen. Teile der Politik befürchteten Einschränkungen für den Fall, dass Agrarfrost sich erweitern wolle. Das Aldruper Unternehmen verfügt selbst nur noch über beschränkte Erweiterungsflächen und müsste bei einer weiteren Expansion Flächen der Landwirte erwerben, die an den Windkraftanlagen beteiligt sind. Die Befürworter des Repowerings hielten dagegen beide Projekte, also Windparkausbau und Erweiterung Agrarfrost, für möglich. Zwei Mal hatte die UWG seitdem beantragt, die Planungen wieder aufzunehmen. Beide Anträge wurden im VA abgelehnt. Auch eine von der UWG beantragte abschließende Beratung im Rat fand keine Mehrheit.

Seitens der Politik kam indes die Frage auf, ob und in welcher Höhe die Windparkbetreiber Gewerbesteuer entrichten. „Bei den künftigen Anlagen sind das bis zu 2,1 Millionen Euro während der Laufzeit von 20 Jahren“, sagte JWP-Geschäftsführer Jan Holst auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER. Zudem könnte die Stadt Wildeshausen von einer neuen Regelung profitieren, die derzeit im Bundeswirtschaftsministerium erarbeitet wird. Nach dem Eckpunktepapier würden zwei Cent je Kilowattstunde an die Kommune gezahlt. Bei den geplanten Anlagen wären das zwischen 20 000 und 30 000 Euro im Jahr. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren eine Summe von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro.

Holst kündigte an, juristische Schritte gegen die Entscheidungen der Wildeshauser Politik zu prüfen. Interessant ist auch, wie sich das Innenministerium in Hannover positioniert. Dort hatte es 2018 eine Eingabe aus Wildeshausen gegeben, die sich mit der Frage beschäftigte, ob die Stadt überhaupt rechtlich korrekt handele, wenn sie das Planverfahren stoppt. Und ob bereits bestehende privilegierte Anlagen nicht uneingeschränkt modernisiert oder erweitert werden dürfen.

Pikant an der Diskussion über den Windpark Aldrup ist, dass die CDU Wildeshausen im Jahr 2017 eine Spende in Höhe von 16 000 Euro von Agrarfrost erhalten hat. Das Aldruper Unternehmen lehnte ein Interview zum Ausbau des Windparks und zu den eigenen Expansionsplänen ab. Manfred Wulf, Agrarfrost-Geschäftsführer und Schwiegersohn des verstorbenen Firmengründers Reinhold Stöver, beantwortete eine Anfrage knapp mit “Nein. Schönes Wochenende“.