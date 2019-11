Seit fünf Wochen ist der neue Kulturmanager Sven Poppe nun im Amt. Inzwischen finde er sich in Ganderkesee auch ohne Navi zurecht, erklärte er im Kulturausschuss. (Ingo Möllers)

Mit einem Schwerpunktthema zum 75. Jahrestag des Kriegsendes soll die politische Bildung im Frühjahr 2020 auch im Kulturhaus Müller Einzug halten. Diesen programmatischen Ausblick gab Andreas Lembeck, Leiter der Regio-VHS, am Dienstagabend im Ausschuss für Bildung und Kultur. Geplant seien etwa Filme, eine Ausstellung zum Thema sowie Auftritte des Zeitzeugen Sally Perel, der als „Hitlerjunge Salomon“ Berühmtheit erlangt hat, und des jüdischen Liedermachers Dany Bober.

Im Zeitraum von März bis Mai 2020 soll sich eine Vortragsreihe unter anderem der „Entarteten Kunst“ widmen; aber auch aktuelle Themen wie etwa zum Phänomen Populismus würden in der Programmgestaltung Berücksichtigung finden, kündigte Lembeck an. In der Regio-VHS wird parallel eine regionalbezogene Ausstellung zum Thema „Kriegsende zwischen Weser und Ems“ zu sehen sein.

Darüber hinaus ist beim Kulturhaus Müller „querdenken“ gefragt. So erwägt der Regio-VHS-Leiter, künftig auch Kreativkurse dort stattfinden zu lassen. „Mehr Leben und mehr Angebote“ solle es dort künftig geben, versprach er den Politikern.

Die Mitglieder des Ausschusses hatten am Dienstag auch Gelegenheit, den neuen Kulturmanager Sven Poppe kennenzulernen, der das Amt zum 1. Oktober von seiner Vorgängerin Wiebke Steinmetz übernommen hat. Der gebürtige Rheinländer, der unter anderem in den Niederlanden, in China, in Schottland und in Köln studiert und gearbeitet hat und zuletzt für die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessens in Bad Homburg tätig war, erklärte, dass er erst einmal auf die Kontinuität der etablierten Reihen mit Ausstellungen, Kulturkino, Poetry Slam, Reisevorträgen, Philosophie-Vorlesungen und kulturellen Webinaren setzen werde. Weitere Schwerpunkte würden sich später ergeben, wenn er mit den Gegebenheiten und den Bedürfnissen vor Ort besser vertraut sei.

Kabarett-Künstler stehen fest

Für die Kleinkunst-Reihe in der Mensa am Steinacker stehen die maßgeblichen Akteure mit den Zwillingen Lisa und Laura Goldfarb, Frederic Hormuth und Lioba Albus auch schon fest. Die Musiktheater-Reihe mit Opern-Übertragungen aus der Wiener Staatsoper soll ebenso fortgesetzt werden wie das Niederdeutsche Theater in der Aula des Gymnasiums. Und auch am Gartenkultur-Musikfestival wollen sich die Verantwortlichen im August 2020 wieder mit einem Konzert beteiligen. Das detaillierte Programm, an dem er zurzeit noch intensiv arbeite, wird im Januar erscheinen.

Bei den Fraktionen stieß das Programm auf allgemeine Zustimmung. Carsten Jesußek (UWG) und Michael Sorg (Grüne) regten an, insbesondere Schüler und Jugendliche „mitzunehmen“, FDP-Ratsfrau Marion Vosteen wünschte sich vor allem auch mehr Besucher der Zielgruppe der 30-Jährigen. Ausschussvorsitzender Fred Molde wünschte sich, dass auch der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens, den die Musikwelt 2020 feiert, seinen Niederschlag im Programm des Kulturhauses Müller finden möge.

Der Freundeskreis des Kulturhauses Müller plant unterdessen, den Garten der Einrichtung neu zu gestalten und hat dafür auch bereits rund 11 000 Euro an Spenden gesammelt. „In den vergangenen Jahren haben wir den Garten des Kulturhauses Müller etwas stiefmütterlich behandelt“, befand Lembeck und kündigte unter anderem an, dass die Beete neu gestaltet und Skulpturen aufgestellt werden sollen. Zudem will man neuen Rasen säen – alles unter dem Blickwinkel, möglichst wenig Aufwand für die Pflege betreiben zu müssen. Bis es soweit ist und die Ausschreibungen starten können, müsse das Vorhaben aber unter anderem noch das Kuratorium des Kulturhauses passieren.

CDU-Ratsherr Gerd Logemann schlug in diesem Zusammenhang vor, dass lebende Gänse dafür sorgen sollten, den frisch gesäten Rasen immer schön kurz zu halten. Während die Idee bei nicht wenigen Ausschussmitgliedern auf Erheiterung stieß, meinte Logemann seinen Vorstoß durchaus ernst: „Das hat doch was, das passt zu uns, das kann man gut vertreten“, argumentierte er.