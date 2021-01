Am Sonntagnachmittag ist bei der Polizei Delmenhorst ein Hinweis auf eine lautstarke Geburtstagsfeier mit mehreren Personen in einem Mehrfamilienhaus in Düsternort eingegangen. Wie die Beamten mitteilen, feierten in einer Dachgeschosswohnung tatsächlich zehn Personen aus vier verschiedenen Haushalten zusammen. Da die Feier gegen die geltenden Corona-Regeln verstieß, wurde sie durch die Beamten aufgelöst. Gegen die erwachsenen Männer und Frauen aus Bremen und Delmenhorst wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.