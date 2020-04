Die Delmenhorster Polizei hat sich jetzt zum Verhalten einer Beamtin bei einem Einsatz im Sommer 2019 geäußert. Ein dienstrechtliches Vergehen sei jedoch nicht ersichtlich gewesen. (Björn Hake)

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit eine Videosequenz, in der eine Auseinandersetzung einer Polizistin mit einem Jungen in Delmenhorst zu sehen ist, die für einen Sturm der Entrüstung bei vielen Menschen gesorgt hat. Nun hat die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zusammen mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg in einer gemeinsamen Mitteilung Stellung dazu bezogen. Bei dem Vorfall, der in dem Video in Ausschnitten zu sehen ist, handelt es sich demnach um einen Fall, der sich bereits am 1. Juli 2019 in der Moritz-von-Schwind-Straße in Delmenhorst zugetragen hat.

Zwei Polizistinnen der Delmenhorster Inspektion waren nach einem abgesetzten Notruf von Hauseigentümern zunächst an die Friedlandstraße geschickt worden. „Im Gespräch mit den Anrufern stellte sich heraus, dass es auf deren Grundstück zu Gefahrensituationen gekommen war“, berichtet Polizeisprecher Albert Seegers. „Einen der Verursacher konnten die Beamtinnen in der Nähe antreffen. Der Versuch, den Jungen zu einem klärenden Gespräch mit den Hauseigentümern zu bewegen, misslang, da er nicht auf die eingesetzten Beamtinnen reagierte und diese fortwährend beleidigte.“

Die veröffentlichte Sequenz zeige den Moment, als dem Zehnjährigen nach einem bereits halbstündigen Einsatz erklärt wird, dass er nach Hause gebracht werden muss, um mit ihm im Beisein seiner Eltern ein erzieherisches Gespräch zu führen. Diesem Vorhaben habe sich der Junge jedoch widersetzt.

„Das Vorgehen der Beamtin ist im Gesamtkontext und nicht nur anhand eines einminütigen Ausschnitts zu bewerten. So wurde der gesamte Sachverhalt an die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg übersandt“, erklärt Seegers weiter. Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage könne der Beamtin kein strafbares Verhalten vorgeworfen werden. „Ebenso ist das Verhalten von der vorgesetzten Dienststelle geprüft worden. Auch dienstrechtliche Vergehen sind nicht ersichtlich.“

Um die Persönlichkeitsrechte des Jungen und der eingesetzten Polizistin zu wahren, können keine detaillierteren Angaben zum Vorgang gemacht werden. „Die entstandene Diskussion in den sozialen Medien können wir nachvollziehen und befürworten diese sogar“, betont der Polizeisprecher. Die veröffentlichte Sequenz lasse unangemessenes Einschreiten vermuten. „Allerdings hatten einige Kommentare ehrverletzenden und beleidigenden Charakter.“ Inwieweit sich die Verfasser damit strafbar gemacht haben könnten, würden auch hier die Ermittlungen zeigen.