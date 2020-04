Die Polizei hat in Delmenhorst eine illegale Spielhalle entdeckt. (Symbolbild) (DPA)

Delmenhorst. Die Polizei hat am Sonntag eine illegale Spielhalle an der Koppelstraße in Delmenhorst aufgedeckt. Ein anonymer Hinweis hatte die Beamten zuvor gegen 16.30 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass dort eine nicht angemeldete Spielhalle betrieben wird. Daraufhin ordnete das Amtsgericht Oldenburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Räumlichkeiten an.

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte dann auch tatsächlich fündig: Im Inneren des Gebäudes entdeckten sie mehrere Spielautomaten und fanden Gläser und Zigaretten, die erst kürzlich benutzt worden waren – was den Anschein erweckte, dass sich noch Menschen in den Räumen aufhielten. Und so war es dann auch. Im Verlauf der Durchsuchung stießen die Polizisten auf mehrere Personen, die sich in einem Raum hinter einer Tür versteckt hatten. Gegen sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis ausgesprochen.

Die elf Spielautomaten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Gegen die anwesenden Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.