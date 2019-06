Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Björn Hake)

Vermutlich in der Badewanne ist am Samstagabend ein einjähriger Junge in Ganderkesee ertrunken. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, besteht kein dringender Tatverdacht mehr gegen die 19 Jahre alte Mutter wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Es heißt weiter, dass sich die weiteren Ermittlungen auf den Vorwurf der fahrlässigen Tötung des Kleinkindes beschränken. Darüber hinaus wurde gegen eine Person aus dem Umfeld der Mutter ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung eingeleitet.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Kind am Samstag zunächst noch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch. Erste Untersuchungen deuten laut Polizei darauf hin, dass das Kind ertrunken ist. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Die Mutter wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. (sei/mmi)