Der Täter hob Geld in der Delmenhorster Filiale der Targo Bank ab. (POLIZEI)

Die Polizei Delmenhorst sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitag, 7. August, die EC-Karte einer 55-jährigen Delmenhorsterin auf einem Parkplatz in Delmenhorst entwendete und anschließend einen Geldbetrag in einer Bankfiliale abhob. Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Täter nimmt die Polizei Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.