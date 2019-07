Das Fahndungsfoto. (POLIZEI)

Immer wieder ist es in der jüngsten Vergangenheit vorgekommen, dass Einbrecher sich unter falschen Angaben Zutritt zu Wohnungen verschafft haben, um dann daraus Wertgegenstände zu stehlen. Nun ist die Polizei zwei solcher Trick-Tätern auf die Spur gekommen und sucht mittels Fahndungsfoto und Phantomzeichnung nach den tatverdächtigen Männern.

Konkret geht es dabei um einen Delmenhorster Fall am 18. April, als sich zwei Männer an einer Haustür als Wasserwerker ausgegeben hatten, wodurch ihnen Einlass durch die dortigen Bewohner gewährt worden war. Zwei ähnliche Vorfälle hatten sich zudem bereits im Februar in Westerstede und Ende Juni zuletzt in Stade ereignet. Während einer der Männer die Geschädigten jeweils abgelenkt hatte, hatte der zweite die Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht und diese an sich genommen.

In allen drei Fällen wurden Bargeld und Schmuck aus den Wohnungen entwendet. Zum Teil nahmen die Männer außerdem auch EC-Karten an sich. Mit diesen Karten wurde dann später versucht, unberechtigt Geld von Geldautomaten in Weserstede und Buxtehude abzuheben. Etwas, was den Ermittlern in die Karten gespielt haben dürfte, denn von einem der beiden dringend tatverdächtigen Männer wurde bei einem der Abhebevorgänge am Geldautomaten ein Foto aufgezeichnet. Von dem zweiten vermeintlichen Täter konnte außerdem eine Phantomzeichnung angefertigt werden.

Mittels dieser beiden Bilder sucht die Polizei nun nach den beiden Tätern. Wer Hinweise zur Identität der beiden Männer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.