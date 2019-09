Die Polizei hat eine Großkontrolle bei einem Motorradclub durchgeführt. (Symbolbild) (Arne Dedert/DPA)

Delmenhorst. Großkontrolle der Polizei an der Straße Am Donneresch: Grund dafür war das Treffen eines Motorradclubs. Die „Hells Angels“ sollen dort ein Clubhaus haben, „Key Area“ heißt das Delmenhorster Chapter. Erst im Mai wurde es gegründet. Nun die erste Polizeikontrolle mit Großaufgebot. Insgesamt wurden dabei über 100 Fahrzeuge und über 200 Personen kontrolliert. Es wurden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz sowie verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt, teilt die Polizei mit. Offensichtlich ging es der Polizei darum, ein Zeichen zu setzen: „Die Polizei und die Stadt Delmenhorst dulden keine rechtsfreien Räume und gehen entschieden gegen jede Form von Kriminalität vor. Darüber hinaus wird jegliche Art der Machtdemonstration von Rockergruppierungen unterbunden und in diesem Zusammenhang auch das sogenannte Kuttentrageverbot konsequent durchgesetzt. Erkannte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden verfolgt.“