Auf großes Unverständnis stieß das Verhalten von Geschäftsleuten am frühen Donnerstagabend. Beamte der Polizei hatten am Hintereingang eines Gastronomiebetriebs an der Bremer Straße vermeintliche Besucher des Lokals gesehen. „Mehrere Personen betraten das Gebäude, verließen es jedoch nicht wieder“, heißt es im Polizeibericht. „Der Gesamteindruck erweckte den Verdacht auf ein mögliches Geschehen, welches mit den aktuellen Corona-Regelungen nicht im Einklang steht.“

Die Delmenhorster Polizei stellt regelmäßig Zusammenkünfte mehrerer Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest oder wird auf solche Treffen und Feiern aus der Nachbarschaft hingewiesen. Ein anonymer Hinweis führte die Ordnungshüter am vergangenen Mittwoch in eine Lokalität an der Langen Straße. Mehrere Personen waren dort versammelt gewesen und verstießen schon damit gegen die Corona-Verordnung.

Den vier Männern aus vier verschiedenen Haushalten wurde vorgehalten, keine Abstände einzuhalten, keine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und mutmaßlich illegales Glücksspiel zu betreiben. Die Polizei leitete gegen sie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zuletzt hat der DELMENHORSTER KURIER in seiner Donnerstagausgabe über ein weiteres behördliches Einschreiten berichtet: Als die Polizei, ebenfalls am Mittwoch, eine Feier auflöste, hatten die dort angetroffenen Personen angegeben, nichts von den Corona-Regelungen gewusst zu haben. Vor einem Ordnungswidrigkeitenverfahren hat sie das nicht geschützt.

Eine solche Ausrede konnte im aktuellen Fall von vornherein gar nicht angenommen werden. Die Beamten betraten also den Gastronomiebetrieb und mussten mit völligem Unverständnis feststellen, dass dort acht Personen gemeinsam an einem Tisch saßen. Es wurde Grünkohl gegessen und gesellig Alkohol konsumiert. Zudem wurde auf einem großen Fernseher ein Fußballspiel übertragen.

Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen aus unterschiedlichen Haushalten um Delmenhorster Geschäftsleute handelte. Die Gesellschaft hielt weder Abstände ein, noch wurden Mund-Nasen-Masken getragen.

Die Beamten lösten daraufhin die Zusammenkunft auf und leiteten gegen die Teilnehmer Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Erfahrungsgemäß haben die Personen mit Bußgeldern im vier- beziehungsweise fünfstelligen Bereich zu rechnen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Das Verhalten sorgte bei der Stadt und der Polizei Delmenhorst für großes Unverständnis, woraufhin eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben wurde. Die in diesem Fall betroffenen Geschäftsleute hätten aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung, unter anderem gegenüber ihren Angestellten, eine Vorbildfunktion. Dagegen hätten sie mit ihrem Handeln vorsätzlich verstoßen, heißt es in der Erklärung.

Gastwirt entschuldigt sich

Der auf den Vorfall vom DELMENHORSTER KURIER angesprochene Gastwirt, der seinen Namen nicht in der Zeitung erwähnt sehen möchte, räumte seinen Fehler sofort ein. „Das ist ganz dumm gelaufen“, es täte ihm leid. Es habe sich um eine geschäftliche Besprechung von sechs Personen gehandelt. Die Polizei habe von acht Teilnehmern gesprochen, weil zwei Betriebsangehörige mitgezählt wurden.